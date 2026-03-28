藍竹縣黨員投票狀況頻傳！空白選票多出50張　徐欣瑩辦公室不滿抗議

▲徐欣瑩上午投票 。（圖／徐欣瑩記者辦公室提供）



記者崔至雲／台北報導

國民黨新竹縣長黨內初選黨員投票28日舉行，不過參選人之一、藍委徐欣瑩辦公室發言人徐維遠表示，今早有尖石投票所之監票人員反映，該投票所可選舉人數143人，但現場卻點出了193張空白票，多出高達30%的空白票，甚至發現疑似有人冒領選票以及代替他人投票，舞弊的嫌疑重大，對此表達嚴正抗議。

徐維遠表示，過去黨員投票容易發生灌票現象時有所聞，現在是於現場清點選票時直接被抓到，上午還發生疑似冒領選票，本人來到現場才發現選票已被領走，以及代替他人來投票，相當離譜。監票人員已經要求封存這50張空白票。他們要求黨部必需釐清爭議，並主動對外說明，確保初選公正性。

徐欣瑩辦公室委任承理法律事務所練鴻慶律師表示，大選時的預備票與正式選票是分別存放，請領預備票要造冊登記。縣黨部把預備票跟正式選票混同在一起，這是明顯的選務瑕疵。

⁨練鴻慶⁩呼籲在黨員投票開票前，新竹縣黨部應提供候選人各投票所預備票的印製數量、保存方式以及請領程序，否則在程序有疑慮的前提下開票，恐會讓初選結果的公信力受損。

徐維遠強調，對於下午開票的結果，我們要求最後投票數（領票數）加上剩餘票數，與經清點驗證之總票數相吻合，黨部須主動公布上述資訊，以昭公信，縣黨部有責任對社會、對黨員清楚說明。

