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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

將軍為軍購淚灑國會「藍營嘲諷別演了」　綠委：授權簽約卻一毛沒給

▲▼戰略規劃司司長黃文啓中將。（圖／記者蘇靖宸攝）

▲戰略規劃司司長黃文啓中將。（圖／記者蘇靖宸攝）

記者杜冠霖／台北報導

立法院日前初審通過軍購特別條例，但關鍵性條文都未達成共識，全部保留協商。為了展延海馬士多管火箭系統付款期限，國防部戰規司長黃文啓中將積極與美方溝通，卻也在26日委員會審查時，被捕捉到與在野黨立委爭執到滿臉漲紅、無奈哽咽掩面的畫面。藍委則嘲諷別演了。對此，綠委王定宇今（28日）表示，國民黨與民眾黨拖延預算，導致無法如期簽約，居然還嘲諷將軍。王指出，美方已表明難以展延期限，若錯過將延至年底甚至更晚，且因各國搶購，台灣恐從優先順位被擠到後段。

王定宇表示，這兩天看到戰規司黃文啓將軍在國防預算特別條例審查當中，因為對台灣非常重要的海馬斯，簽約首期款支付期限30號即將到期。他向美國戰爭部表達，因為台灣預算審查的延宕，希望能展延這個發價書的期限。但美國戰爭部表達，很難給予展延。在3月30號前沒有通過任何的條例、沒有通過任何的預算，將導致對台灣安全非常重要的82套海馬斯，無法簽約。

王定宇說明，錯過這個戰略窗口，整個簽約期程將會延到年底。而延到年底，歐洲、日本各國國防預算都幾乎倍增，海馬士更是各國搶著要的先進軍事裝備。所以延到年底簽約，台灣的順序將會從優先移到後面，取得這個裝備的時程不是只差半年，可能會有非常嚴重的延後。

王定宇表示，看到黃文啓將軍在審查會當中那種無奈、幾乎哽咽的聲音，一個將領為了國軍弟兄姊妹能夠爭取到先進的裝備、為了國家安全迫切需要的軍事裝備、為了台美建立這麼不容易的互信機制，讓台灣可以排在最優先取得先進裝備的互信機制。卻因為立法院國民黨、民眾黨不審國防預算，想盡一切辦法拖延台灣安全的準備。可以看到這個將領的哽咽、無奈都寫在臉上。

王定宇指出，國民黨跟民眾黨用了很多似是而非的理由，國防年度預算延宕了超過半年，到現在連付委審查都沒有。國防預算的特別條例被擋了10次，現在審查當中，找了一堆莫須有的理由，加上條例審查的冷凍期一個月，且就算通過這個特別條例還要編列預算。

王定宇直言，國防部爭取到了國軍需要的裝備，爭取到了對提升台灣安全、嚇阻中共威脅重要的裝備，建立了台灣跟美國之間安全機制的互信基礎，讓台灣排在戰略合作夥伴的優先的這個位置。卻因為政黨惡鬥導致延宕。那份無奈、那份難過，都寫在將軍的臉上。

王定宇表示，不能理解的是，國民黨立委竟回頭嘲諷戰規司司長黃文啓將軍。叫他不要演了，都已經授權你去簽約了。為什麼會授權去簽約？就是因為沒有通過條例、沒有通過預算，授權人家簽約，一毛錢都沒有。頭期款3月30號就要到期，而美國戰爭部就擺明告訴你，這攸關關鍵彈藥的籌措，台灣後面還排列了很多他們重要的國家都在排隊。

王定宇強調，海馬士加上既有採購，台灣總數將達111套，是美國本土之外最重視的國家，對提升嚇阻力與防衛縱深至關重要，國防預算不應再被政治操作，國防不是政黨惡鬥的工具，若持續延宕，不僅影響戰力，更將減損傷害台美互信機制。

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