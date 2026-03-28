臉書發文「下一個張文會出現」　他辯是提醒非恐嚇...法官信了

▲桃園市林姓男子去年12月21日晚間於住處在臉書上PO文：「下一個張文，會出現」引發網友恐慌。（資料照／翻攝自網路）

記者沈繼昌／桃園報導

去年12月19日北捷張文隨機殺人案造成3死11傷慘劇，桃園市龜山區林姓男子於住處以手機在臉書PO文「下一個張文，會出現」引發恐慌，經新北市林口警分局查獲林男到案，桃園地檢署複訊後火速依恐嚇危害公眾罪嫌向法院聲押，法院翌日裁定林男飭回，但限制住居；桃園地院審理時，法官認被告貼文非指他自己是下一個張文，只是預言下次可能發生恐攻地點，因此判決無罪。

檢警調查，32歲的林姓男子於去年12月21日晚間7時43分許及8時許，在桃園市龜山區住處內，以手機登入社群軟體臉書帳號、Threads帳號發布「下一個張文，會出現」等貼文，供不特定多數人得以瀏覽，致使潛在前往各捷運站之不特定人於瀏覽後心生畏懼，造成公眾恐慌，經民眾報警後，新北市林口警分局查緝林男到案，報請桃園地檢署偵辦。

桃檢檢察官偵訊時，認為被告林男涉犯刑法之恐嚇公眾罪嫌，但林男否認犯行，檢方查出，被告曾於2019年間曾以臉書帳號發布恐嚇公眾之言詞而經偵辦，後為不起訴處分，被告對於在公開社群平台發布此類言論，可能引發社會恐慌，應具備相當認知，但被告卻卸責他人，犯後態度不佳，被告主觀惡性重大，向法院聲押並建請法院從重量刑。

▲桃園市林姓男子21日晚間在龜山區住處在臉書上PO文：「下一個張文，會出現」引發恐慌，新北市林口警方偵訊後移送桃檢偵訊。（資料照／記者陳以昇翻攝）

桃園地院審理，被告林男否認犯行，沒有具體指稱加害行為或為惡害之通知，法官考量被告貼文時與台北車站發生之攻擊事件時間接近，對聽聞者極易產生聯想，導致恐慌之情形，被告之行為非僅是個人意見之表達；法官考量被告持有身障證明，言語表達能力與一般人有落差，為確保被告日後能到庭接受偵審程序之調查，法官裁定飭回，並限制住居。

桃園地院法官審理時，林否認犯行，辯稱只是要提醒大眾，而不是要恐嚇大眾，法官認被告所為貼文內容，非指其本人為下一個張文，而是預言下次可能發生恐怖攻擊之地點，其行為與刑法第151條「行為人以其本人或共犯將加惡害之旨通知於公眾」之構成要件不符，判他無罪。