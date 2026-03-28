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李昌鈺教學認真！下課愛聊家鄉事　資深警官懷念李家美味蝦子

▲▼台中警察局鑑識主任柳國蘭和李昌鈺合影。（圖／柳國蘭提供）

▲台中警察局鑑識主任柳國蘭（右）和李昌鈺合影。（圖／柳國蘭提供）

記者鄧木卿／台中報導

被譽為「華人神探」的世界知名法醫鑑識專家李昌鈺博士，27日在美國內華達州家中安詳辭世，享壽87歲，台中市警察局刑事鑑識中心主任柳國蘭表示，她曾到老師的鑑識科學研究所受訓一周，老師不但非常照顧台灣來的受訓學員，對費用還特別優惠，令人難忘大學長的上課風釆，一生受用。

柳國蘭回憶說，她2005年在刑事局DNA中心任職，有幸被派往李老師在美國紐黑文大學（University of New Haven）首創的國際頂尖法醫科學課程受訓，雖然只有一周，但費用非常昂貴，雖然有公費，但自費還是很高，老師體貼台灣的學員，或打折或贊助，非常用心培養台灣鑑識人才。

▲▼台中警察局鑑識主任柳國蘭和李昌鈺合影。（圖／柳國蘭提供）

▲受訓鑑識人員在李昌鈺家裡合影。

一周的受訓課程，包括上課、實地參訪，非常充實，李老師也會親授2、3堂課，上課時的無私傳授，下課時的謙沖問候家鄉事，都令她們這些後生晚輩非常折服大學長的風釆。

結束一天課程，李師母還會邀請台灣來的學員到家裡吃飯，當時印象最深刻的一道菜是，師母非常擅長料理當地的蝦子，如今想來仍然意猶未盡。

李老師來台協助調查319槍擊案時，她也有幸跟在旁邊，學習老師講解如何以雷射光還原彈道軌跡、採集彈頭上的微物纖維證據等等，一生受用。

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