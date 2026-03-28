　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

彰化議員詐487萬「起訴仍遭羈押」　夫4點聲明捍衛清白

▲江熊一楓將正式投入民進黨內民調初選。（圖／翻攝自江熊一楓臉書）

▲江熊一楓參選彰化縣議員之際發生涉助理費案遭羈押。（圖／翻攝自江熊一楓臉書）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化綠營資深女議員江熊一楓，檢方查出她任聘夫婿江昭儀擔任助理，但在他出國期間仍向議會領取487萬餘元助理費，將她依違反《貪污治罪條例》起訴，並具體求處9年6個月有期徒刑，宣告褫奪公權。對此，江昭儀今發4點聲明，助理費全數用於選民服務，並已繳回不法所得，對羈押裁定不服，將提抗告。

現年74歲的江熊一楓，曾任三連霸縣議員，丈夫是前立委江昭儀，在地方政壇頗具實力。檢調查出，她在任職期間涉嫌以人頭申領助理費，甚至連出國的丈夫也被列為助理名單，累計不法所得將近487萬元。檢方認為，江熊一楓身為民意代表，本應廉潔自持，卻利用職務之便詐取財物，因此依法從重求刑。

▲江熊一楓將正式投入民進黨內民調初選。（圖／翻攝自江熊一楓臉書）

▲江熊一楓參加民進黨內民調初選勝出。（圖／翻攝自江熊一楓臉書）

針對檢方起訴，江昭儀昨也發表四點聲明，強調妻子並未將助理費放入私人口袋，而是全數用於辦公與選民服務，並無貪污意圖。他表示，江熊一楓為人正直、自奉甚簡，長期熱心服務地方，已繳回犯罪所得，他並指出，許多民代都曾因助理費問題陷入爭議，有罪無罪仍待法院釐清，將依法提出抗告。

江熊一楓曾連任三屆縣議員，問政風格鮮明，被視為「女悍將」。然而，其政治路近年屢遇挫折，2022年縣議員選舉雖獲高票，仍因同黨競爭激烈落選，2023年轉戰北斗鎮長補選再度失利。儘管如此，她仍積極佈局，公開表態將於2026年重返議會，卻在登記參選前夕捲入司法案件，去年12月24日因助理費案遭羈押。

▲江熊一楓將正式投入民進黨內民調初選。（圖／翻攝自江熊一楓臉書）

▲江熊一楓將正式投入民進黨內民調初選一度因簽名筆跡不同惹議。（圖／翻攝自江熊一楓臉書）

儘管身陷官司，江熊一楓仍透過委託代理人完成黨內初選登記。民進黨彰化縣黨部在審查過程中發現，兩份共計15頁的申請書中，需本人簽名的筆跡明顯不同，但執委會最終以「經由江熊委任律師出具證明」為由，通過資格審查，並在1月30日出爐的初選民調中，讓她成功獲得提名。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
544 1 9392 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
LINE新功能「一打日期變藍字」！　大票人看了超躁：關不掉
快訊／國1遊覽車突起火！濃煙狂竄畫面曝　回堵3公里
美國對伊朗「狂射850枚戰斧」超過1年產量！　五角大廈憂彈藥
陳喬恩難得「正面解放內衣」　事業線全被拍
中鋼發50元商品卡！　不敗教主一算：下週開盤刺激啦
董座女秘書靈堂嗆 ：跟你爸睡很久了！　元配見訊息心碎

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／國1龜山段遊覽車突起火！濃煙狂竄畫面曝　回堵3公里

台東鹿野深夜傳槍響！疑朋友喝酒聚會釀禍　鄰居嫌太吵開槍

臉書發文「下一個張文會出現」　他辯是提醒非恐嚇...法官信了

彰化議員詐487萬「起訴仍遭羈押」　夫4點聲明捍衛清白

李昌鈺教學認真！下課愛聊家鄉事　資深警官懷念李家美味蝦子

詐團人頭出獄2個月改當車手　再騙27萬代價要關1年

快訊／自強號瑞芳站起火！煙霧瀰漫旅客驚嚇　又是行動電源釀禍

恐怖情人「眼神呆滯」殺人罪移送　死者牧師爸含悲處理後事

又有澎湖漁船遭陸扣留！「大進滿8號」疑非法售油　7人下落不明

酒店門口擦肩互撞爆衝突　天亮回家變打群架！5人當街大亂鬥

捷運藍線與國際港灣雙利多 海線價值全面兌現

不只科技城！新竹市拚「國手培育之都」運動版圖一次看

三中案吞2.8億判3年半　蔡正元北檢報到入獄服刑

打破165年傳統！川普簽名將登上美元紙鈔

孫芸芸孫子生父是他？

台中男持雙刀街頭追殺　女子滿臉血搶救不治....刀還插脖上

阿本曝「分手後就還完房貸」　虧炎亞綸「廁所一上半小時」

台中驚傳街頭殺人案！男持刀猛刺女子　滿地血命危送醫

應曉薇交保完成！女兒緊緊牽手喊「我媽沒貪汙」：上訴到底

台中街頭殺人監視器

快訊／國1龜山段遊覽車突起火！濃煙狂竄畫面曝　回堵3公里

台東鹿野深夜傳槍響！疑朋友喝酒聚會釀禍　鄰居嫌太吵開槍

臉書發文「下一個張文會出現」　他辯是提醒非恐嚇...法官信了

彰化議員詐487萬「起訴仍遭羈押」　夫4點聲明捍衛清白

李昌鈺教學認真！下課愛聊家鄉事　資深警官懷念李家美味蝦子

詐團人頭出獄2個月改當車手　再騙27萬代價要關1年

快訊／自強號瑞芳站起火！煙霧瀰漫旅客驚嚇　又是行動電源釀禍

恐怖情人「眼神呆滯」殺人罪移送　死者牧師爸含悲處理後事

又有澎湖漁船遭陸扣留！「大進滿8號」疑非法售油　7人下落不明

酒店門口擦肩互撞爆衝突　天亮回家變打群架！5人當街大亂鬥

不是備份！換新手機「最怕1關卡」最耗時　一票人火大：請假跑銀行

快訊／弗利沙驚傳右手肘骨裂　戰神今日主場出賽緊急更換恩多入替

《鬼滅之刃無限城》再13天日本下檔！　日媒揭票房現況

焦凡凡產後7天「只靠一招」臉已消風！超猛近況照曝：效果超越消脂針

一哥柯瑞復出再度延期　波辛基斯轟28分率領勇士3連勝

嫌車票太貴！老翁遭家人「塞麻布袋」快遞...險窒息喪命

快訊／13:22台灣東部海域規模3.9地震　最大震度1級

快訊／國1龜山段遊覽車突起火！濃煙狂竄畫面曝　回堵3公里

台東鹿野深夜傳槍響！疑朋友喝酒聚會釀禍　鄰居嫌太吵開槍

半世紀辦案逾6000件！　李昌鈺「32年前一戰封神」紅遍全美

【各門市活動急取消】女店員遭前男友割喉身亡！　東京池袋寶可夢中心暫休業

社會熱門新聞

台中26歲女疑拒復合被砍死！生前是職能治療師

台中情殺「網友喊特寫照找我」家屬怒斥

快訊／「華人神探」李昌鈺辭世　享壽87歲

台中男街頭追殺女不治....刀還插脖上

台中男雙刀追砍前女友　路人阻擋「臉中刀」

87歲李昌鈺辭世　曾透露死後「除眼睛外」全都器捐

董座女秘書靈堂嗆：我跟你爸睡很久了！元配心碎

台中街頭傳殺人　男子持刀猛刺女子命危送醫

李昌鈺辭世　前立委游毓蘭：去年在上海病倒

台中公車整輛衝進樹叢　2人受傷送醫

恐怖情人殺人罪移送　死者牧師爸含悲處理後事

開BMW撞死人　駕駛拿中低收證明只願賠18萬

李昌鈺曾返台參與2懸案　「至今未破」感嘆

陷惡火夫妻視訊求救20分鐘斷訊　慘成焦屍

更多熱門

相關新聞

李昌鈺回母校彰中演講　憶經過墓仔埔超怕鬼

李昌鈺回母校彰中演講　憶經過墓仔埔超怕鬼

國際知名刑事鑑識專家、有「華人神探」之稱的李昌鈺博士近日辭世，享壽八十七歲，消息傳回他曾就讀的母校彰化高中，令校方震驚不捨。這位讓物證說話的傳奇人物，一生破案無數，與台灣有著深厚淵源，過去多次返回母校演講時，總以妙語如珠的幽默風格，分享自己從貧困中奮鬥、勇敢逐夢的歷程，鼓舞了無數學弟妹，如今這位傑出校友的離世，也讓師生們深感惋惜。

筷子夾手棍棒敲頭　狠男凌虐4歲童害終身腦傷

筷子夾手棍棒敲頭　狠男凌虐4歲童害終身腦傷

快訊／國1自小客遭追撞180度翻覆　駕駛受傷送醫

快訊／國1自小客遭追撞180度翻覆　駕駛受傷送醫

柯文哲遭判17年　民眾黨彰化縣黨部四點回應

柯文哲遭判17年　民眾黨彰化縣黨部四點回應

快訊／震撼彈！土樹三鶯初選　5連霸議員不敵政二代、美女參選人出線

快訊／震撼彈！土樹三鶯初選　5連霸議員不敵政二代、美女參選人出線

關鍵字：

2026大選彰化彰化縣議員江昭儀江熊一楓聲明綠營

讀者迴響

熱門新聞

蘿莉塔散步到一半「腸子掉下來」

台中26歲女疑拒復合被砍死！生前是職能治療師

台中情殺「網友喊特寫照找我」家屬怒斥

快訊／「華人神探」李昌鈺辭世　享壽87歲

櫻花妹下海賣淫　讚台客大勝日男

日最美星巴克店員離職　吸5207萬瀏覽

預言「柯文哲無罪」翻車！命理師封筆

嗆185以下都是侏儒！女網紅道歉

李尚寶出道20年「突清空IG貼文」家中身亡被發現　堂哥沉痛發聲

極罕見！伊朗攔阻中國貨輪通行

台中男街頭追殺女不治....刀還插脖上

本來不信神！他砸2.5億蓋廟　6天兩度出「立茭」在地稱奇

第一眼很好親近，其實最難走進心裡的星座TOP5公開

台中男雙刀追砍前女友　路人阻擋「臉中刀」

陳致中不叫爸爸　陳水扁曝父子關係

更多

最夯影音

更多
捷運藍線與國際港灣雙利多 海線價值全面兌現

捷運藍線與國際港灣雙利多 海線價值全面兌現
不只科技城！新竹市拚「國手培育之都」運動版圖一次看

不只科技城！新竹市拚「國手培育之都」運動版圖一次看

三中案吞2.8億判3年半　蔡正元北檢報到入獄服刑

三中案吞2.8億判3年半　蔡正元北檢報到入獄服刑

打破165年傳統！川普簽名將登上美元紙鈔

打破165年傳統！川普簽名將登上美元紙鈔

孫芸芸孫子生父是他？

孫芸芸孫子生父是他？

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面