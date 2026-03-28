彰化議員詐487萬「起訴仍遭羈押」　夫4點聲明捍衛清白

▲江熊一楓參選彰化縣議員之際發生涉助理費案遭羈押。（圖／翻攝自江熊一楓臉書）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化綠營資深女議員江熊一楓，檢方查出她任聘夫婿江昭儀擔任助理，但在他出國期間仍向議會領取487萬餘元助理費，將她依違反《貪污治罪條例》起訴，並具體求處9年6個月有期徒刑，宣告褫奪公權。對此，江昭儀今發4點聲明，助理費全數用於選民服務，並已繳回不法所得，對羈押裁定不服，將提抗告。

現年74歲的江熊一楓，曾任三連霸縣議員，丈夫是前立委江昭儀，在地方政壇頗具實力。檢調查出，她在任職期間涉嫌以人頭申領助理費，甚至連出國的丈夫也被列為助理名單，累計不法所得將近487萬元。檢方認為，江熊一楓身為民意代表，本應廉潔自持，卻利用職務之便詐取財物，因此依法從重求刑。

▲江熊一楓參加民進黨內民調初選勝出。（圖／翻攝自江熊一楓臉書）

針對檢方起訴，江昭儀昨也發表四點聲明，強調妻子並未將助理費放入私人口袋，而是全數用於辦公與選民服務，並無貪污意圖。他表示，江熊一楓為人正直、自奉甚簡，長期熱心服務地方，已繳回犯罪所得，他並指出，許多民代都曾因助理費問題陷入爭議，有罪無罪仍待法院釐清，將依法提出抗告。

江熊一楓曾連任三屆縣議員，問政風格鮮明，被視為「女悍將」。然而，其政治路近年屢遇挫折，2022年縣議員選舉雖獲高票，仍因同黨競爭激烈落選，2023年轉戰北斗鎮長補選再度失利。儘管如此，她仍積極佈局，公開表態將於2026年重返議會，卻在登記參選前夕捲入司法案件，去年12月24日因助理費案遭羈押。

▲江熊一楓將正式投入民進黨內民調初選一度因簽名筆跡不同惹議。（圖／翻攝自江熊一楓臉書）

儘管身陷官司，江熊一楓仍透過委託代理人完成黨內初選登記。民進黨彰化縣黨部在審查過程中發現，兩份共計15頁的申請書中，需本人簽名的筆跡明顯不同，但執委會最終以「經由江熊委任律師出具證明」為由，通過資格審查，並在1月30日出爐的初選民調中，讓她成功獲得提名。