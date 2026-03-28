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慶祝退伍KTV包廂性侵女兵！同袍狂敲門也不停　還回來硬上第2次

▲粘姓計程車司機遭指控對身障女子兩度猥褻與三度性侵，但粘男辯稱與女子是男女朋友關係，女子也聲稱「有老公就是你」，檢不起訴。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲士官長性侵女兵，遭判4年徒刑。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者郭玗潔／綜合報導

陸軍某外島已婚張姓連士官長在2024年為慶祝同僚退伍，與一群同袍去KTV喝酒歡唱，見女兵小琳(化名)喝醉，竟趁機將她帶到空包廂性侵。全案曝光後，張男於隔年退伍，法院審理後，法官判定張男犯行屬實，依他犯乘機性交罪，處有4年徒刑。

判決指出，張男為陸軍外島某部隊的連士官長，2024年8月25日下午，張男與女下屬小琳等多名同袍，前往KTV聚會慶祝同僚退伍，期間小琳因不勝酒力已意識模糊，趴臥在1樓櫃檯休息，張男見狀竟將她攙扶到3樓空包廂沙發上，反鎖房門後，對小琳性侵得逞。經小琳於同月27日與連長等人餐敘時，傾訴遭到性侵，同年10月又嘗試輕生，幸好沒有成功，全案才曝光並報警處理。

小琳控訴，她酒後無力抵抗，跟張男說不要亂來，張男都置之不理。當時同袍發現她不見，在包廂外敲門過2次，但張男都不理會，繼續侵犯她。後來張男暫離，同袍找到她，看她需要休息，就把門關上離開，張男又再度回來性侵她1次。

全案審理時，張男否認和小琳發生性行為，辯稱當天酒喝太多，沒什麼記憶了。張男律師則說，小琳事後仍留在KTV歡唱，隔日也有與他人發生性行為，又和張男正常聯繫，與一般被性侵的人反應有差距。

不過有同袍證稱，當天發現張男和小琳不見，找到3樓發現包廂反鎖，打電話給小琳，聽到包廂內有手機聲響與衣服摩擦聲，便下樓去找老闆娘拿鑰匙，開門見小琳癱軟在沙發上，並看到張男從同樓層另一間包廂走出來，後來問小琳是否要休息，小琳說「嗯」，大家就離去。隔幾天在台灣聚會時，連長叫他帶小琳去看婦產科，小琳感覺情緒很低落。

▲▼史上最硬教召實施打靶訓練,國軍新制教召,義務役,役期,當兵,阿兵哥,役男,志願役,服兵役,募兵制,徵兵制,教召,T65K2步槍,南勢埔靶場。（圖／記者李毓康攝）

▲張姓士官長性侵女兵後，隔年火速退休。（資料照，與本案無關／記者李毓康攝）

法官表示，張男事後聽到犯行曝光，狂打電話給小琳說「拜託妳這影響太大了，會死人的」、「求求妳給我機會」，小琳回覆「我下面真的很痛。我說不要你還不停止」，張男也說「我真的很抱歉」、「我真的沒有聽到什麼」，和遭人憑空誣陷的反應大相逕庭。

另張男指控小琳為了錢對他仙人跳，並說謊會輕生是因為遭到性侵，誤導檢察官辦案。法官則指出，連長自承聽到小琳遭性侵後，曾勸張男賠償還介紹借貸管道，逕自收張男的2萬元匯款並轉交給小琳想私了，遭軍方裁處申誡1次，且本案有多位同袍出來作證，難以想像連長等多位證人會聯合小琳串供陷害張男；另外小琳嘗試輕生後，雖對長官表示輕生原因為「工作壓力」，然而出於保護隱私及防衛心理，難期待小琳能毫無顧忌的坦陳這種難以啟齒的私密事情，綜合相關人證物證，判張男性侵犯行屬實。

法官認為，張男身為部隊連士官長，卻逞一己私慾，趁小琳不勝酒力性侵，不僅敗壞軍紀，還對小琳身心造成重創，犯後也無悔意，審酌他於2025年9月退伍後，目前到科技公司上班，經濟小康等情，依張犯乘機性交罪，處有4年徒刑。可上訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：性侵害就是犯罪,請撥打110、113。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

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