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社會 社會焦點 保障人權

詐團人頭出獄2個月改當車手　再騙27萬代價要關1年

記者黃翊婷／綜合報導

郭姓男子曾因提供帳戶給詐騙集團使用，而被法院判刑，沒想他執行完畢出監大約2個月，就又加入詐團擔任面交車手，導致受害者被騙27萬元。台中地院法官日前審理之後，依犯3人以上共同詐欺取財罪，判處郭男有期徒刑1年。

手銬，人犯，受刑人（圖／視覺中國CFP）

▲郭男出監之後竟又跑去當詐團車手。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，郭男2024年10月間加入某詐團，負責擔任面交車手；該詐團成員先是透過LINE聯繫受害者，聲稱有投資獲利的機會，誘導受害者答應面交現金，接著再派遣郭男前往指定地點，向受害者收取27萬元款項。

後來受害者發現異狀並報警處理，警方很快便循線逮住郭男。郭男在接受偵查、法院訊問、準備程序中及審理時，對於上述犯行均坦承不諱。

台中地院法官表示，郭男先前曾因涉嫌當詐團人頭戶，被法院判刑1年1個月確定，2024年8月才執行完畢出監，沒想到經過大約2個月，他又加入詐團擔任車手，可見並未從前案中記取教訓，對刑罰的反應力較為薄弱。

法官指出，考量到郭男在偵查中、審判中均自白犯罪，而且查無實際犯罪所得，事後也與受害者成立調解，最終依犯3人以上共同詐欺取財罪，判處他有期徒刑1年，全案仍可上訴。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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