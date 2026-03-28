川普、莫迪通話談伊朗戰爭　馬斯克「罕見列席」

▲馬斯克參與川普和莫迪的電話會談。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普日前與印度總理莫迪（Narendra Modi）進行電話會談，商討當前緊張的伊朗戰爭情勢。然而，這場兩國元首間的機密通話卻出現一名稀客，全球首富馬斯克（Elon Musk）竟也參與其中；在國家面臨戰爭危機之際，私人公民列席元首通話的舉動極為罕見，再度引發外界對馬斯克政治影響力的關注。

首富意外現身 與川普關係疑破冰

根據兩名不具名的美國官員證實，馬斯克24日確實參與了川普（Donald Trump）與莫迪的通話。外界分析，這顯示馬斯克與川普的關係已大幅改善。去年夏天，馬斯克在被賦予大幅裁減政府員額的任務後離開政府，兩人一度鬧翻，但近幾個月來雙方似乎已化解心結 。

事實上，馬斯克今年1月3日才在X平台分享他與川普夫婦在海湖莊園（Mar-a-Lago）共進晚餐的照片，並稱「2026年將會是令人驚嘆的一年」，雙方互動熱絡。

聚焦中東危機 荷莫茲海峽成關鍵

美印兩國官員透露，這場通話的核心在於中東日益惡化的局勢，尤其是伊朗軍方對荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的控制。該海峽是全球油氣運輸的命脈，目前的航運中斷已導致全球能源價格飆升、市場劇烈震盪，部分亞洲國家甚至被迫面臨燃料配給的困境。

莫迪隨後在社群媒體表示，「確保荷莫茲海峽保持開放、安全且暢通，對全世界都至關重要」，並強調雙方同意為和平與穩定保持聯繫。不過，無論是美國或印度的官方聲明，皆未提及馬斯克參與通話一事。

馬斯克背後的商業版圖與利害關係

馬斯克之所以出現在這場國安通話中，原因尚不明確，但他旗下的事業與中東及印度有著緊密的利益關聯。馬斯克公司曾獲得沙烏地阿拉伯、卡達等主權財富基金的大量投資，且他長期渴望進軍印度市場，包括特斯拉（Tesla）的銷售障礙與星鏈（Starlink）的監管審核。

此外，馬斯克旗下的太空公司SpaceX正考慮在今年稍晚進行IPO，若全球經濟因戰爭持續惡化，這項計畫恐將陷入動盪。

打破白宮慣例 引發國安疑慮

私人公民參與元首通話極為罕見，通常涉及敏感的國家安全與外交談判。白宮發言人李維特（Karoline Leavitt）僅表示川普與莫迪的對話「富有成效」，婉拒對馬斯克的加入置評。

報導指出，川普一向不按牌理出牌，其女婿庫許納（Jared Kushner）雖然沒有正式官職，同樣被賦予處理中東與俄烏戰爭談判的重任。而馬斯克去年雖在政府效率部（DOGE）負責削減開支，但目前並無官方職位。

有趣的是，川普現任駐印度大使高爾（Sergio Gor）過去曾是導致馬斯克離開政府體系的關鍵人物，馬斯克私下甚至曾怒罵高爾是「毒蛇」。如今這場由高爾形容為兩位世界領袖間非常友好的通話，卻出現馬斯克的身影，也讓白宮內部錯綜複雜的人際關係再度攤在陽光下。