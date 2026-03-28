恐怖情人「眼神呆滯」殺人罪移送　死者牧師爸含悲處理後事

記者白珈陽／台中報導

台中市西區昨天（27日）傍晚發生驚悚情殺案，30歲陳姓男子疑向26歲巴姓前女友求和遭拒，持雙刀在巴女租屋處前，當街亂刀揮向巴女，最後將水果刀插進頸部，造成巴女當場慘死。據查，陳並無任何前科，竟以殘忍手段殺害前女友，行兇過程檢警仍在釐清，今天（28日）上午警方偵訊完畢，依殺人罪嫌移送台中地檢署。

▲陳男被依殺人罪嫌移送，雙眼無神。（圖／記者白珈陽攝）



據悉，陳男是台南人，從事金融保險業，巴女是高雄人，從事台中某醫學中心職能治療師，其中巴女的父親，在高雄擔任某教會的神父。目前2人交往、分手時間，以及如何結識，相關情形都尚未明朗，有待檢警進一步說明。

▲▼台中恐怖情殺案，案發現場滿地狼藉。（圖／記者許權毅攝）

昨天傍晚5時許，陳男駕車從台南北上，前往巴女台中西區忠明路與華美西街口租屋處前，想要尋求復合，但遭到巴女拒絕，此時陳男情緒失控，先持10公分短刀猛砍巴女，巴女嚇得驚慌逃跑，但陳男仍窮追不捨，最後在人行道上撲倒巴女，再持另1把長約15公分刀具攻擊巴女頭、頸多刀，並將刀插入巴女頸部，導致巴女送醫搶救不治。

案發當時正處下班時間，許多用路人目擊砍殺過程，有民眾說，陳男在談判一開始時，疑有先亮刀恐嚇巴女，未料不久後竟持刀追砍，讓被害女子倒臥血泊中，這些情景令人觸目驚心。

事後陳男開車逃竄，經警方追捕，逃往離案發地點僅約600公尺遠的一處死巷，過程中還撞倒一旁停放機車，陳眼見無處可逃，遂自行下車趴地就範。由於陳男自己徒手握刀，下車時流出不少血，地面留有血跡。

▼陳男犯案後駕車逃逸，最終無處可逃、自行下車被捕。（圖／民眾提供）

陳男遭逮後被戒護送醫，昨晚移至警局時未接受偵訊。今天上午約11時警詢結束，依殺人罪嫌將他移送台中地檢署，能看到陳男雙眼無神，右手也包著大塊紗布，僅因感情糾紛就犯下殺人重罪，不僅斷送自己前程，更造成巴女與家人天人永隔；巴女雙親目前在醫院處理女兒後事，情緒悲痛不已。