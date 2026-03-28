比亞迪獲利衰退近2成　王傳福：產業正經歷「淘汰賽」

▲比亞迪電動車。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸電動車大廠比亞迪27日公布的財報顯示，其2025年營業收入為8039.65億元（人民幣，下同），年增3.46%；歸母淨利潤為326.19億元，年減18.97%。比亞迪董事長王傳福在致詞時表示，新能源汽車產業正在經歷殘酷的「淘汰賽」。

2025年下半年，比亞迪的月度銷量整體不佳，特別是在國內的月度銷量出現多次同比下降。以2025年第四季度為例，比亞迪連續三個月未能突破月銷50萬輛的關口，10月、11月、12月的銷量分別為44.17萬輛、48.02萬輛、42.04萬輛。

自2024年10月開始，比亞迪連續三個月的月度銷量均超50萬輛，並且呈現持續上升態勢。比亞迪的銷量主要來自國內和海外。

2025年第四季度，比亞迪海外的月度銷量持續創新高，但國內月度銷量均同比下降。2025年10月、11月、12月，比亞迪的國內銷量同比分別下降24.11%、26.81%、37.24%。

比亞迪董事長王傳福在致詞時表示，新能源汽車產業的競爭已經白熱化，正在經歷殘酷的「淘汰賽」。

比亞迪現金分紅總額佔歸母淨利潤的比例，在2023年度、2024年度均為30%，但2025年度為10.01%。王傳福解釋，這是基於比亞迪經營現金流的實際情況，以及未來發展需要。

比亞迪並相關公告中提到，公司2025年度現金分紅總額佔同期歸母淨利潤的比例低於30%，是為了抓住新能源汽車在全球加速滲透的歷史性機遇，將加快全球多地的產能佈局，以及渠道體系建設，提速新一代「閃充」補能設施普及推廣