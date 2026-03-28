高麗菜別只會清炒！加「1神物」超下飯　一票人曝做法：小孩超愛

▲網友大推，「麵筋加入任何料理都很適合。（圖／記者李佳蓉攝）



網搜小組／劉維榛報導

原來麵筋超百搭！一名網友表示，突發奇想把高麗菜和整罐麵筋一起燜煮，原本還擔心會變地獄料理，結果成品意外超好吃，後來再加乾香菇讓整鍋更香更豐盛。貼文曝光後，也釣出一票網友分享各種麵筋神搭配，「苦瓜加麵筋+脆瓜，電鍋蒸就很好吃」、「跟小黃瓜一起炒也好吃，小孩超愛」。

一名網友在臉書社團《我愛全聯-好物老實說》分享，前陣子滑到社團有人在討論麵筋料理，讓她忍不住開始思考，「高麗菜配麵筋，會不會變地獄料理？」剛好最近高麗菜價格便宜，平時都只是簡單清炒，於是決定趁機嘗試新吃法。

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原PO透露，她當時只是抱著「胡搞瞎搞」的心情，把整罐麵筋倒進鍋裡，與高麗菜一起燜煮，沒想到麵筋本身的醬汁加上花生香氣，竟讓高麗菜變得非常入味，甚至完全不需要額外調味，就能輕鬆完成一道料理。

此外，她還順手加入乾香菇一起燉煮，讓整體風味更豐富、看起來也更加澎湃，最後成品讓她直呼「真的有夠好吃」，甚至吃過一次就愛上，也不忘感謝社友提供靈感，意外開發出一道簡單又美味的家常菜。

小孩超愛！百搭麵筋「炒小黃瓜、大白菜」很下飯

文章曝光後，一票網友也分享，「麵筋+大白菜才是絕配」、「我用苦瓜也很好吃，生的加麵筋+脆瓜，電鍋蒸就很好吃」、「土豆麵筋炒小黃瓜也很好吃，小孩超愛」、「再加入鴻禧菇也很搭」、「我是菜頭加紅蘿蔔也不錯吃」

還有人回應，「不喜甜的人，醬汁不要下去，改加點醬油」、「就類似炒豆皮啊，肯定好吃」、「自助餐的剩菜也是這樣做」、「看起來很像素食餐廳的料理」、「麵筋很甜鈉含量很高，注意別放太多」、「素菜都這樣煮，很好吃」、「麵筋根本百搭」。

說到地獄料理的話題，過去有網友分享「科學麵+皮蛋=絕配」的超狂吃法，他把皮蛋丟到袋子裡，用湯匙絞碎後，與脆麵合而為一，超衝擊的古早味零食就此完成。意外還釣出其他勇者加碼回應，「乾泡麵+皮蛋+起司片也好吃」、「當兵的時候常吃，要加蒜頭，撒上附的粉，人間美味」。