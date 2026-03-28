8名公視審委促先朝野協商　李遠批違法：莫忘黨政軍退出媒體理念

▲對委員呼籲文化部延後公視董監事審查會議，李遠在臉書發文反駁。（圖／文化部提供）

記者許敏溶／台北報導

文化部預計4月中旬召開公視董監事第2次審查會議，8名委員昨發表公開信，以「事前未徵詢國會及社會多元意見」要求延會。文化部長李遠今發表超過2千字長文，強調董監事產生，完全沒有「依政黨協商產生」選項，且莫忘黨政軍退出媒體理念，呼籲8名委員拿出公共知識份子風骨、良心和專業，準時參加會議。

公廣集團第8屆董監事選任陷入僵局，文化部正籌備在4月中旬召開「第8屆公視董監事第2次審查會議」，但包括吳永乾等8名審查委員，昨天連署公開信「文化部應速與國會各政黨協商公視董事人選」，呼籲應延後召開會議，理由是文化部提出的第2波名單「事前未徵詢國會及社會多元意見」，建議先廣徵國會各政黨對候選人意見、形成共識後，再召開審查會議。

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對此，文化部長李遠今天在臉書以「莫忘20年前，朝野共同的理想」為主題，發表超過2000字長文，表示8名委員要求延後審查理由，竟是令人不敢置信的「應速與國會各政黨協商」。用這樣強人所難，公然違反公視法理由，「你們到底是代表人民，還是服從政黨？這是不是一種自廢武功，重返過去黨政軍控制媒體的威權時代？」

李遠也提到，去年行政院提出14位並沒有黨派色彩的候選人，但被一口氣刷掉10位，包括令人敬重的施振榮，令人扼腕及不捨。而自己為了再找人選，遊說過程相當的辛苦，「我們的壓力真的非常大。請給我們一些掌聲，而不是否定」。經過一連串婉拒，終於找齊候選人名單，完全是依據上次會議許多委員的意見而組成，推出後也收到很多正面的回應。

李遠也提到「莫忘20年前，朝野共同的理想」，並指從法規即可清楚理解，為維持公視獨立自主，董監事的產生，完全沒有「依政黨協商產生」的選項。並誠摯呼籲8位評審委員，拿出公共知識份子的風骨、良心和專業，準時參加已經確定的評審會議。