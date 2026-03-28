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又有澎湖漁船遭陸扣留！「大進滿8號」疑非法售油　7人下落不明

▲▼ 澎湖籍「大進滿8號」漁船疑在大陸沿海非法售油，遭大陸海警船查扣。（圖／記者陳洋翻攝）

▲澎湖籍「大進滿8號」漁船遭大陸海警船查扣，AIS航跡圖曝光。（圖／記者陳洋翻攝）

記者陳洋、黃資真／澎湖報導

澎湖籍「大進滿8號」漁船載有3名台籍、4名印尼籍船員，日前傳出疑似在大陸沿海非法售油，遭大陸海警船查扣，海巡署回應目前已知停泊於廈門灣漳州港，惟未接獲船主或家屬報案，將全力查尋船隻動態，並提供一切必要協助。

海巡署指出，「大進滿8號」漁船於3月23日中午12時03分自澎湖馬公漁港報關，經海巡人員安全檢查後准予出港，船上計有7名船員（3台籍、4印尼籍）。弔詭的是，該船出港後旋即關閉AIS（自動識別系統）。

同月25日凌晨2時左右，漁船在澎湖西北方50浬（海峽中線以西13浬）海域開啟AIS，並持續向中國廈門方向航行，經回放軌跡，過程中未發現陸方公務船AIS訊號在旁，直到同日8時36分抵達廈門灣（金門限制水域外5浬），滯留迄今，目前船上AIS保持開啟狀態，停泊於廈門灣漳州港。

據了解，「大進滿8號」疑似是前往大陸沿海非法販售漁船用油，被陸警當場抓到扣留迄今。

海巡署指出，本案未接獲任何報案，經派員聯繫「大」船船主及家屬，均回復不清楚該船狀況，海巡署持續透過相關管道，全力查詢「大」船動態，並提供一切必要的協助。海巡署也呼籲漁民朋友作業時務必全程正確開啟AIS，以維航行安全，倘若在海上遭遇突發狀況，請立即撥打「118」報案專線，海巡署將立即調派艦艇趕往現場協處，確保漁民生命財產安全。

▲▼大進滿88號。（圖／記者陳洋翻攝）

▲2024年7月大進滿88號被大陸扣留4個月終於獲釋，當時就是由大進滿8號陪同返航。（圖／記者陳洋翻攝）

事實上，2024年7月2日曾發生澎湖籍漁船「大進滿88號」，遭中方海警船以違反「伏季休漁規定」帶往福建省泉州市圍頭港留置4個多月，完成裁罰程序後獲釋，當時就是由「大進滿8號」前往會合一同返航。

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