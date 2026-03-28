舊手機摔壞交店家回收！她少做2件事　臉書遭登入、私密照全外洩

▲手機摔壞無法開機，回收時要小心。圖為示意圖。（翻攝自Pexels圖庫）

圖文／鏡週刊

智慧型手機推陳出新，舊手機也有回收機制，但還是要小心資料外洩風險。一名女網友近日分享慘痛經驗表示，她因為手機摔壞，螢幕也無法顯示，一時大意就直接拿至通訊行回收，不料，過沒多久，社群帳號就被他人登入，私人照片也遭看光光。該女子表示，現在已即時登出所有裝置並更改密碼，也建議如果要將回收手機，確認資料是否已抹除，或請店家當場先把主機板「鑽孔」或「折斷」。

該名女網友在Dcard以「舊手機摔壞回收千萬要小心！」為題發文，敘述這段慘痛經歷，原PO表示，她手機因為摔壞面板脫落，完全無法開機，於是到通訊行購買新機，並將舊手機交給對方回收，但沒有刪除舊手機內的資料，「當時想著反正螢幕都亮不了，裡面資料應該拿不出來，就沒有強求要重製（也做不到）。」

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接著可怕的事情發生了，原PO說，不到一個月後，臉書和Netflix帳號接連被異地登入，後來查資料才驚覺，雖然螢幕壞了，但主機板的晶片還完好，可能是被人接上外部螢幕或修好電路，「裡面的FB、銀行、私人照片全部看光光。」原PO指出，有些不肖業者還會修好後轉賣，或是直接讀取裡面的資料。

原PO提到，在即時發現後，目前已經登出所有裝置並更改密碼，信用卡也申請換卡了。她說，發文是要提醒大家，即便手機無法開機，回收前也應先確認資料是否已抹除，如果真的不能開機，建議請店家當場把主機板「鑽孔」或「折斷」。

貼文曝光後，引發熱議，網友紛紛提到自己處理舊手機的方式，「拿去超商回收」、「壞掉的手機在扔掉前，我都把它沉進水裡浸泡，務求它徹底不能使用」、「你為什麼不拿尖嘴鉗，破壞傳接頭？這個地方最好破壞，一般人不會去修復這地方」。

此外，環境部過去也曾宣導，廢棄資訊用品最好帶去環境部合作回收據點處理，使用資訊保全設備，以外力破壞傳輸孔，免除資料再次傳輸的外洩問題。



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