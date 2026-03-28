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國道通行費率年底檢討　專家：橫向國道收費、取消20公里免費

▲▼國2大園交流道至機場主線拓寬。（圖／高公局）　　

▲高公局預計今年底可依法檢討國道通行費率。（資料圖／高公局）

記者李姿慧／台北報導

國道基金因應重大建設高峰期，今(115) 年底資金短缺將創7年來最大缺口，高公局依據法規，預計今年底可檢討國道通行費率。由於橫向國道目前免收通行費，前往桃園機場的國道2號通行量逐年攀升且較5年前多一成卻收不到通行費，專家建議可檢討橫向國道收費、取消20公里免費。

立法院預算中心日前揭露115年國道基金財務狀況亮紅燈，今年底營運資金短缺擴大至負266.94億元，為7年來流動資金缺口最大的一年。且因今年底預計自有營運資金裕度不足，需以短期借款240億元調度支應，長短期債務合計餘額預計達1,660億元，今年相對應利息負擔增至22.44億元。

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高公局表示，根據《規費法》規定，涉及國道基金收益的國道通行費至少3年可檢討一次，預計今年底可進行國道通行費率檢討。

橫向國道免收費　往機場國2車流多、養護費用增卻仍免繳

由於目前國道僅國1、國3及國5縱向國道可收取通行費，未來高雄境內的國道7號通車後，也將納入收費，但橫向國道包括國2、國4、國6、國8、國10等皆不收費。

根據統計，去(114)年桃園機場客運量達4,780萬人次，較前一年度成長6%，前往桃園機場的國道2號交通量也逐年增加，去(114)年交通量為912百萬車公里，比110年的835百萬車公里成長將近1成，且車流量為橫向國道之冠，其維護成本也隨之增加，不過相關車輛行走皆可免收通行費，觸及橫向國道免收費政策公平性、國道基金財務永續及交通資源分配等問題。

▲▼橫向國道交通量統計。（AI協作圖／記者李姿慧製作，經編輯審核）

▲橫向國道交通量統計。（AI協作圖／記者李姿慧製作，經編輯審核）

學者建議全面檢討收費機制　改善短途免費釀塞車

消基會交通委員會召集人李克聰建議，可以運用國道通行費率今年底可以檢討的規定，針對國道收費機制以問題導向方式全面檢討調整，除了橫向國道應該收費外，通行費率提高、20公里免費取消等，都應檢討、評估與研擬改善方案，並以因短途不收費而造成都會區國道嚴重塞車的問題導向為評估指標，評估研擬改善方案的可行性。

成功大學交通管理科學系教授鄭永祥表示，國道通行費目前短途20公里免費、橫向國道不收費，學界大多認為國道通行費應該採使用者付費，如今國道基金資金流動缺口擴大，現在是個重新檢討的時機，應全盤考量用路環境的效應、車輛集中國道對地方道路影響，以及使用者付費等，可整體一併納入檢視、多元評估。

高公局表示，目前橫向國道沒有收費，主要是考量橫向國道大多在公共運輸較不發達區域，且大多為同一個城市的交通連結。雖國道2號的交通量稍高且成長，但考慮整體收費政策仍要顧及民眾感受，只針對單一橫向國道收費可能引發疑慮。

高公局回應：橫向國道收費尚未研議

高公局進一步表示，若所有橫向國道要收費，雖公共運輸已有所提升，但仍要考量原本的限制條件或考量是否存在，目前尚未研議對橫向國道擴大收費。

高公局指出，針對國道基金的財務狀況，會定期進行滾動檢討。至於未來檢討國道通行費率是否要納入橫向國道收費，將是整體政策性的問題，當原本設計橫向國道不收費的條件都不存在時，才可能會比較適合討論。

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