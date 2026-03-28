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伊朗無人機、飛彈襲擊！美軍12傷、2命危　2架加油機毀損

▲▼沙烏地阿拉伯的蘇丹親王空軍基地（Prince Sultan air base）衛星照。（圖／路透）

▲沙烏地阿拉伯的蘇丹親王空軍基地衛星照。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合外電報導

美國官員透露，伊朗28日針對位於沙烏地阿拉伯蘇丹親王空軍基地（Prince Sultan Air Base）發動大規模襲擊，造成12名美軍官兵受傷，其中2人傷勢嚴重，還有2架空中加油機損毀，這也是美國與伊朗爆發戰爭一個月以來，美軍防空網遭突破最嚴重的事件之一。

防空網遭突破　2架空中加油機毀損

根據《紐約時報》報導，兩名未獲授權公開發言的官員表示，伊朗此次出動了飛彈與無人機進行協同攻擊。除了造成人員傷亡外，基地內至少還有兩架KC-135空中加油機（KC-135 aerial refueling planes）在攻擊中遭到嚴重損壞。

事實上，隨著戰事進行，伊朗持續對分布在中東各地的美軍基地展開轟炸，並動用大量彈道飛彈與無人機庫存進行報復，企圖干擾美軍的轟炸行動。

連番火力已對多處基地造成重創，美國中央司令部目前已將數千名官兵分散部署，甚至將部分人員轉移至遠在歐洲的地區，以避開攻擊前線。

「消耗戰」策略　廉價無人機壓制防禦網絡

儘管大部分的伊朗攻擊都被美國及盟軍的防空系統截獲，但伊朗使用的「見證者」無人機（Shahed drones）成本極低且具備可消耗性；相較之下，美軍用來攔截的防禦系統精密許多，且一旦受損便難以替換。

官員指出，當伊朗的攻擊波次成功壓制防禦網絡時，就會造成官兵死傷。戰爭初期，位於科威特希艾巴港（Shuaiba port）的一處陸軍戰術行動中心就曾遭無人機擊中，造成6名陸軍預備役人員死亡；而3月1日蘇丹親王基地也曾發生過一起致死攻擊。

開戰至今近300美軍傷　多數患腦損傷

美國中央司令部統計顯示，自戰爭爆發以來，已有近300名美軍受傷，其中約225人因飛彈爆炸衝擊而患有創傷性腦損傷。目前除了35名官兵外，其餘受傷人員均已重返崗位。

然而，目前傷亡最嚴重的區域仍集中在伊朗與黎巴嫩。伊朗正持續遭受美軍與以色列軍隊的猛烈打擊；黎巴嫩則因真主黨（Hezbollah）對以色列發動火箭彈襲擊，遭到以色列大規模報復性轟炸。

各國傷亡慘烈　平民死傷逾千人

根據人權活動人士通訊社（Human Rights Activists News Agency）數據，伊朗境內已超過3300人死亡，其中包括1492名以上的平民。黎巴嫩衛生部26日也指出，當地已有逾1110人喪生。

此外，波斯灣國家有50多人死亡，以色列則在伊朗的攻擊中至少有16人喪命。目前美軍官兵的殉職總數則來到13人。

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