柯文哲案210萬人頭政治獻金成關鍵　他點另2案情節相仿卻無下文

▲柯文哲官司宣判後記者會-柯文哲。（圖／記者黃克翔攝）



記者杜冠霖／台北報導

前台北市長柯文哲因涉京華城違法容積獎勵等4案，台北地方法院日前宣判，合併應執行有期徒刑17年，褫奪公權6年，公益侵占政治獻金6735萬；收賄部分，法官未採用「小沈1500」、而是以人頭政治獻金210萬。時力今（28）日指出，該判決奠基於極為重要的司法核心：即便資金進入政治獻金帳戶且形式上完成申報，只要與職務行為存在對價關係，本質上就是「前金後謝」，依法可以認定為賄款。時力也提到另外2件爭議案件，包含新北市長侯友宜、前台北副市長黃珊珊，至今卻無下文，呼籲盡速調查。

根據判決書，公益侵占罪部分，柯文哲從支持者的捐款中，有6,735萬元並未申報進入柯文哲個人或民眾黨的政治獻金專戶，其中有600萬去向不明，有450萬元明確進入了柯文哲的私人帳戶。柯文哲違法圖利威京集團並收受賄賂，以政治獻金名義及人頭方式收受210萬前金。

時代力量表示，不論該案未來在上訴審級如何發展，司法實務已再次針對「政治獻金形式合法，實質卻構成賄賂」的認定標準，留下了具體的論述基礎。這項司法認定標準，讓人不得不回想起兩年前遭擱置的兩大爭議案件。2023年12月，時代力量連續召開多場記者會，公開揭露兩起涉及政治獻金與職務行為具備高度對價嫌疑的案件，並具名向監察院檢舉、向檢調機關遞交完整事證。然而，兩年多過去，這兩起案件至今毫無下文。

時力說明，第一起案件涉及新北市長侯友宜與仰德集團。仰德集團董事長許育瑞旗下的新竹物流、士林電機與國賓飯店等公司，共計53名董監事與中高階員工，在2018年的兩天內，以每人十萬元額度密集捐款給競選新北市長的侯友宜，總金額達530萬元。2022年連任選舉時，該集團如法炮製，透過57人再次捐出570萬元，兩屆合計高達1100萬元。令人質疑的是，該集團捐助其他候選人皆採公司名義公開申報，唯獨面對侯友宜卻刻意拆分為幾十個員工分批匯入。

時代力量指出，2019年5月許育瑞公開表示將投資20億元於新北蓋物流倉儲、表態挺「侯老大」後短短六天，新北市府便啟動作業，在60天內極速完成台北港特定區細部計畫變更。不僅在容許使用項目中突兀地新增了原本變更理由中隻字未提的「物流及倉儲」用途，隨後的招商標案更捨棄價格標，改採租金僅占評分三成的綜合評選制。最終，新竹物流順利得標三塊總面積近六千坪的基地，租約最長可達50年。

時力提到，第二起案件則是前台北市副市長黃珊珊與社子島建商的利益糾葛。2020年底，黃珊珊在擔任副市長期間負責督導社子島開發案替代方案專案，對政策走向握有高度實質影響力。就在同一時期，文心建設旗下的北碁投資一口氣買入社子島四十四筆畸零地持分。

時力說明，2022年黃珊珊參選台北市長時，文心建設集團再向其捐助310萬元，加計先前捐款總額達383萬元。在此同時，社子島開發案的建商與關聯地主已收購超過四萬坪土地，開發後潛在利益粗估突破兩百億元。時力質疑，一邊身居高位督導開發案，一邊收受大舉投資該區的建商捐款，這中間是否存有對價關係，至今卻未見任何調查結果。

時代力量強調，這兩個案件的事實結構極為清晰，皆包含了特定日期的集中捐款、捐款前後職務行為的異常變化，以及政治人物與財團之間鮮明的利益軌跡。這些早已整理完畢並具名送交的事證，不應繼續石沉大海。

時力指出，既然法院已透過最新判決，再次明確論述了政治獻金可以認定為對價關係，檢調機關就沒有任何理由繼續讓這兩案停滯不前。強烈呼籲檢調機關，應立即針對侯友宜收受仰德集團員工集中捐款與新北市府變更台北港計畫並讓新竹物流得標之間，以及黃珊珊督導社子島開發案與同時期文心建設大量購地並提供大額捐款之間，是否具備實質對價關係，展開全面徹查。