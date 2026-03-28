FBI局長也淪陷！伊朗駭客攻破300封電郵　曝光雪茄照、扮鬼臉醜照

▲美國聯邦調查局局長巴特爾的私人電郵遭到駭客組織成功駭入。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

伊朗與巴勒斯坦背景的駭客組織「漢達拉駭客小組」（Handala Hack Team）近日宣稱成功入侵美國聯邦調查局（FBI）局長巴特爾（Kash Patel）私人電郵收件匣，並公開其個人照片與文件。FBI證實，相關帳號確實遭到鎖定攻擊，但強調外洩資料屬於過去資訊，未涉及任何政府機密，已採取必要措施降低風險。

根據《美聯社》、《路透社》，該駭客組織於當地時間27日在自家網站發文，直言巴特爾「將加入被成功入侵的受害者名單」。同時，該組織公開多張私人照片，包括巴特爾叼著雪茄、聞雪茄、搭乘復古敞篷車，以及對著擺放大瓶蘭姆酒的鏡子扮鬼臉自拍。該組織在官網附上部分電子郵件與文件供下載。

曝光資料顯示，內容多為2010年至2019年間私人與工作往來郵件，包含個人履歷及旅遊、商務相關紀錄，多數可追溯至10多年前，電郵樣本數多達300封。儘管《路透社》指出，目前尚未能獨立驗證這些郵件的真實性，不過駭客聲稱入侵的Gmail帳號，與過去外洩資料中與巴特爾相關的地址一致。

FBI發言人威廉森（Ben Williamson）表示，局方已掌握相關駭客活動，並採取一切必要措施降低潛在風險，同時強調外流資訊屬於歷史性質、不涉及政府資料。FBI並未直接點名攻擊來源，但透露美國政府目前懸賞最高1000萬美元（約新台幣3.2億元），徵求可識別漢達拉成員身分的線索，並指該組織經常鎖定美國政府官員。

報導指出，漢達拉自稱為支持巴勒斯坦的駭客團體，西方資安研究人員則認為其與伊朗政府網路情報單位有關，可能是伊朗政府的分身，屬於代理性質的網攻勢力之一。該組織近期動作頻頻，除了本次事件，還宣稱攻擊美國醫療科技公司Stryker，甚至聲稱刪除大量企業資料，並外洩洛克希德馬丁（Lockheed Martin）部分中東員工個資。

資安專家分析，這類「駭入並外洩」（hack-and-leak）行動，目的在於羞辱目標並削弱其安全感。以色列資安公司Check Point主管梅辛（Gil Messing）直言，相關行動是伊朗在衝突升溫下的策略之一，意圖讓美國官員「感到脆弱」，顯示其正動用各種手段反擊。

此外，報導也指出，鎖定高層官員私人郵件並非罕見案例。2016年美國大選期間，希拉蕊競選團隊主席波德斯塔（John Podesta）電子郵件遭駭並外流；2015年，美國中央情報局（CIA）局長布倫南（John Brennan）私人帳號亦曾遭入侵。美方情報評估亦曾示警，若伊朗情勢升高，其可能透過低強度網攻回應。