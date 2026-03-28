彰化男騎車出門失蹤26天！家人尋遍中彰雲　最後身影曝光

▲彰化失智阿伯騎車外出失蹤26天。（圖／翻攝自二林人的大小事）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化二林地區一名85歲的謝姓阿伯，自3月3日獨自騎車出門後，至今已失蹤26天，音訊全無。家屬心急如焚，日日騎機車穿梭在芳苑、雲林等地的鄉間小路，卻始終未見阿伯身影。警方雖已調閱數百支監視器並展開地毯式搜尋，但最後身影僅停留在芳苑鄉三合回龍宮，此後便斷了線索，對此警方強調，仍不放棄搜尋。

女兒表示，爸爸因有失智情形，當天出門後就再也無法聯繫上，他當天騎了一輛銀灰色的的機車，頭戴紅色的安全帽，身穿黑色的夾克及黑色褲子，媽媽每天像無頭蒼蠅般，騎著機車四處尋找，足跡遍及台中、彰化、雲林等範圍，身心俱疲卻始終不願放棄。但由於監視器畫面有限，搜救人員無法鎖定確切方向進行，讓搜尋行動更加困難。

▲彰化失智阿伯騎車失蹤26天。（圖／翻攝自二林人的大小事）

女兒焦急的說，雖然爸爸失蹤至今已超過三週，時間一天天過去，每一條線索，都可能是帶他平安回家的關鍵。懇請大家協助分享訊息，讓更多人加入協尋行列，幫助爸爸早日結束這段失蹤的日子，平安回家與家人團聚。

警方表示，調閱監視器的範圍相當廣泛，但最後清楚記錄下阿伯行蹤的地點，仍停留在芳苑三合回龍宮附近，之後便失去影像，但仍舊不放棄，至今仍調派員警外出做地毯式尋找，若有居住或行經彰化、雲林沿海一帶的民眾，能多加留意，特別是近幾日若有看到疑似失蹤的謝姓阿伯，或注意到他騎乘的機車，請務必與警方聯繫。如有發現，請立即撥打110，或聯繫家屬，感謝您的愛心與協助。