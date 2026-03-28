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LINE新功能「一打日期變藍字」　大票人看了超躁：關不掉

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

▲LINE視窗一打日期就變藍字，讓用戶超煩躁。（示意圖／記者周亭瑋攝）

網搜小組／劉維榛報導

有兩位網友在Threads分別抱怨，最近在LINE聊天時，只要打到日期、時間等內容，LINE就會自動標記成藍色底線，文字變成可點擊的行程提醒，影響整個閱讀感受，「看了真的很煩躁」、「更新完就變這樣，文字底下有線看得很煩」，因此上網求助是否有關閉的方法。

大票用戶也在留言區直呼，「好煩，藍字超醜」、「我的也是，看到很煩！還容易按到」、「我真的不需要這個功能」、「我也好需要把藍字弄掉，看了好煩」、「自動加超連結真的不需要，看了很礙眼真是爛透了」。

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藍字一堆看了很躁！LINE用戶崩潰　查官方卻沒解

有網友進一步解釋，這是LINE行事曆提醒的新功能，「目前沒有開關能關閉，但日後更新應該會有單獨開關」、「這個功能沒辦法關，個人認為手機內建行事曆就很夠用了，這個很多餘」。

事實上，LINE指出，新功能主打快速建立行程、跨群組整合管理與自動提醒通知3大特色。用戶在聊天室中看到日期文字時，可直接點擊超連結建立行程，也可長按訊息後選擇「行事曆」功能，將對話內容直接轉為安排，省去來回查找訊息的麻煩，不過官方網站上並無提及關閉的相關功能。

LINE也透露，預計於2026年7月推出獨立的LINE行事曆App，進一步擴充更多進階功能，並與LINE聊天室內的行事曆服務同步，讓用戶可依不同使用情境靈活切換，打造更完整的時間管理體驗。

▼網友直言，藍字底非常影響視窗美觀。（圖／翻攝LINE官網）

▲▼ LINE行事曆。（圖／翻攝LINE官網）

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關鍵字：

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