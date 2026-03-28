不爽闖紅燈被抓　騎士踹倒警用機車「罰單變刑期4個月」

記者黃翊婷／綜合報導

騎士阿茂（化名）今年2月間騎車行經台中市太平區一處路口時，因不滿闖紅燈被警員攔查，竟用腳踢倒警用機車，結果當場被逮。台中地院法官日前審理之後，依犯損壞公務員職務上掌管之物品罪，判處阿茂有期徒刑4個月，得易科罰金12萬元。

▲阿茂闖紅燈被警員攔查，竟心生不滿，出腳踹倒警用機車。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿茂今年2月間騎車行經台中市太平區中興路103巷與中興路口，因闖紅燈被警員發現，當場遭到攔查告發，他一氣之下竟用右腳踢倒警用機車，導致警車受損，還波及到旁邊另一台機車，反而當場被警員逮捕。

檢方認為，阿茂的行為涉犯刑法第135條第1項之妨害公務執行罪、刑法第138條之損壞公務員職務上掌管之物品罪，一行為同時觸犯兩罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之毀壞公務員職務上掌管之物品罪處斷。

台中地院法官表示，阿茂有傷害前科，這次只是因為闖紅燈被攔查，竟不思檢討己過，反而心生不滿，出腳踢倒警用機車，損壞公物，影響國家公權力的正當行使，行為確實不妥，考量到他已經坦承犯行，最終依犯損壞公務員職務上掌管之物品罪，判處他有期徒刑4個月，得易科罰金12萬元，全案仍可上訴。