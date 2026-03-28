不滿被當「人體提款機」KTV勒死女友　莽男自首減刑輕判15年

▲桃園市范姓男子於2024年12月與杜姓女子在桃園區某KTV見面，不滿杜女再度借款，趁機勒住杜女頸部與口鼻，踹胸口導致當場窒息，送醫急救不治。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市范姓男子與杜姓女子於2024年9月開始交往，杜女多次以拍照、玩遊戲為由陸續借款近10萬元，2024年12月雙方邀約在桃園區某KTV包廂見面，范男不滿杜女又開口借錢，暴怒下趁機勒住杜女頸部與口鼻，還猛踹胸口導致窒息，事後主動打電話向警方自首，杜女經送醫急救仍回天乏術。范男始終認罪，桃園地院國民法庭審理時，依刑法第62條規定減輕其刑，審結依殺人罪，判處有期徒刑15年，還可上訴。

檢警調查，55歲范姓男子與杜姓女子於2022年間認識，雙方自2024年9月起頻繁透過通訊軟體LINE聯絡，但兩人成為男女朋友後，杜女多次以見面拍照、玩遊戲為由，向范男前後共索取8、9萬元。2024年12月23日下午，杜女透過LINE邀約范男至桃園區某KTV見面，杜女見面後再度向范男要求提供金錢，范男因無法忍受杜女需索無度，且次數越來越頻繁，惱羞成怒下趁2人在包廂沙發上，以右臂勒緊頸部，杜女激烈掙扎，范再將杜女壓制沙發上，雙手緊掐頸部，再摀住口鼻，過程中還猛踹杜女胸口，致使杜女當場窒息。

范男隨後將失去意識杜女拖至包廂門口，KTV店員於下午5時許進入包廂要求結帳時驚見杜女倒臥地上，范男打電話向桃園警方自首報案，警方到場後將杜女送醫急救，但仍於晚間6時45分宣告不治；桃檢複訊時，范男坦承犯行，檢方偵結依刑法之殺人罪嫌、國民法官法起訴。

桃園地院國民法庭審理時，被告范男對檢方起訴犯行事實均坦承不諱，國民法庭認為被告所為，觸犯刑法之殺人罪，犯罪事實明確，被告於犯後自首並接受裁判，依刑法第62條前段規定減輕其刑。

國民法官審酌，被告因認自己長期對被害人投入情感，但被害人之反應多著重於金錢之索取，被告本身經濟能力有限，因經濟壓力、不滿情緒之累積，案發前已有殺害被害人念頭。本案發生當日，被告因認被害人態度敷衍，因而決意殺害被害人，被告徒手長時間掐壓被害人頸部，即使被害人掙扎仍未停止，手段非輕，被害人死亡對其家族及未成年子女造成重大且難以回復之傷害。

國民法官考量被告有穩定工作，惟人際關係處理及情緒管理能力不足，過往已有家庭暴力紀錄，犯後主動報警並始終坦承犯行，對犯行之反省及對被害人家屬之歉意表達均屬有限，參酌被告社會復歸及再犯可能性之評估，國民法官審結依殺人罪，判處有期徒刑15年，本案仍可上訴。