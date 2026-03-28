分析／府院能還顏慧欣公道嗎？　切忌當冷血之人

▲經貿辦副總談判代表顏慧欣病逝，引起政壇震驚。（圖／記者陳家祥攝）

郭淑敏／分析

行政院經貿辦公室副總談判代表顏慧欣日前病逝，令政壇錯愕震驚，但更令人心驚膽顫的是昨（27日）媒體披露她病榻中所寫的辭呈，其中提到實際參與經貿辦工作後，才發現過去多次由國家領導人對外宣示爭取加入CPTPP一事，實際上執行層次充滿消極敷衍態度，而她多次提出建言，不但未獲採納，甚至遭到嚴厲駁斥。行政院長卓榮泰展讀顏的辭呈，能不心痛嗎？「我不殺伯仁，伯仁卻因我而死」，政院已啟動霸凌調查，這是全國矚目案件，切忌輕縱，否則難還死者公道。

顏慧欣病逝消息傳出後，府院同感哀悼不捨，就連副院長鄭麗君27日在立法院受訪時，談及顏慧欣也是淚崩，可見顏的病逝，確實讓國家痛失一位經貿英才。

但殘酷的是，隨著媒體與社群平台上傳出的各種訊息，都直指顏慧欣的病逝，背後原因不單純，可能涉及工作上長期的職場不友善，疑似有遭霸凌。而顏身居經貿辦「副總談判代表」之高位，竟還遭到如此不公平對待，有知情人士將箭頭指向總談判代表楊珍妮，而從顏病逝後，身為她長官的楊珍妮未公開置一詞，就連媒體報導顏的辭呈，楊珍妮也是沈默，確實不尋常。

其實卓榮泰27日在立法院受訪時，隱約已經點到了經貿辦的問題。卓榮泰提到，這一次所有關於職場霸凌調查的委員，全數由外聘委員來擔任，希望藉由他們客觀、中立、專業的調查結果，能夠讓行政院經貿談判辦公室工作持續的進行下去。卓也說，此後會特別特別關注，在承接對美談判這麼重大的工作壓力底下，經貿辦整個工作組織、內容以及人員上面的協調，都必須要全面地的再加以檢視。

而顏的辭呈也透露，經貿辦設立至今已逾18年，完全沒有培養高階談判人才的制度，導致人才嚴重斷層；她雖一再提出建言，始終未獲接納。身為副手，她也反覆思考，該如何在不違反行政倫理的前提下，向院長報告。後因台美關稅談判開始，權衡情勢輕重，暫時擱置了這個念頭。

當我們國家長期以來對外談判的主要人物就只能是「某人」時，其背後所隱含的意思，不正是說明人才嚴重斷層嗎？這個問題必是長期積累而成，歷任總統閣揆不會不知情，但卻無人正視，才讓有心人士一路把持，以致加入CPTPP如此重大的事，卻只是敷衍了事，難怪多年來毫無進度可言，但政府對外卻只會夸夸其談，如今真相揭曉，真是不堪啊！

再者，政院決定由外部委員進行霸凌調查雖具客觀中立性，但有可能在不清楚組織文化下，不易直指問題核心，所以有人建議調查範圍不宜僅限於經貿談判辦公室現職同仁及其屬下，建議擴大約談範圍，點名曾與楊珍妮共同出席會議之外交部相關同仁、現任及近期離任的談判團隊成員等。期盼調查委員們能不厭其煩，抽絲剝繭，如此一來才能告慰死者。

逝者已矣，但是顏慧欣拼盡生命最後一刻寫的辭呈，直陳的弊端，政府高層若再視而不見，豈不冷血？