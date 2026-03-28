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換肝名醫豪宅遭竊！千萬名酒失蹤竟是司機偷走　分批搬走30瓶珍藏

▲高雄長庚名譽院長陳肇隆出版《LIVE&FOREVER》個人微傳記。（圖／記者許宥孺攝）

▲高雄長庚名譽院長陳肇隆豪宅傳出竊案，酒窖內價值千萬名酒遭司機偷走。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

有「亞洲換肝之父」美名的高雄長庚榮譽院長陳肇隆，豪宅傳出竊案！陳肇隆平日雅好收藏名酒，近日發現私家酒窖有近30瓶法國酒莊珍稀名酒不翼而飛，合計損失多達千萬，報警調查後，發現身邊信任多年的簡姓司機竟是內賊，司機遭逮後已由法院裁定收押禁見。

陳肇隆平時有收藏名酒習慣，他在透天豪宅內打造專屬酒窖，以控制酒類恆溫防潮，也方便隨時進出拿取名酒饋贈親友。陳肇隆身邊有一名貼身司機，因跟隨多年深受陳肇隆信任，陳肇隆也讓這名司機持有酒窖遙控器，方便隨時搬運上車。

簡姓司機深知酒窖內珍藏價值連城，部分名酒單瓶售價甚至高達數十萬元，竟因此萌生歹念。今年3月，陳肇隆發現酒窖內有一批法國酒莊出產的珍稀紅酒不翼而飛，酒架上空空如也。由於酒窖沒有破壞跡象，陳肇隆懷疑是內鬼所為，初步清查後，發現竟不只一批紅酒，還有部分洋酒也遭竊，估計至少30瓶名酒、損失近千萬元。

陳肇隆透過家人向刑事局南部犯罪打擊中心報案後，經檢警調查後，確認是「內鬼」所為，並鎖定簡姓司機涉嫌監守自盜。警方已查緝簡姓司機到案，不過簡男未全數認帳，檢方訊後認為簡男涉嫌重大，法院裁定收押。

由於雙方對於失竊名酒數量各執一詞，部分遭竊名酒也只追回少數，警方正擴大追查背後的銷贓管道及是否有收贓共犯。南打中心、橋頭地檢署均表示，目前全案尚偵辦中，還有部分待偵查釐清，無法對外說明。

陳肇隆於1984年開拓亞洲首例肝臟移植，陸續完成台灣首例活體肝移植、亞洲首例一肝兩受分割肝移植、世界首例活體肝移植等創舉，行醫42年執行的換肝手術逾2500例，並以「5年存活率93%」創下全球最高紀錄，不僅立足台灣之光，更成為日本漫畫《閃耀吧！手術刀》、小說《孤高的手術刀》等故事藍本。大甲鎮瀾宮董事長顏清標2020年換肝成功，最大功臣就是高雄長更名譽院長陳肇隆。

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