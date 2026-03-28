49歲女毒駕被攔查「抱便當」嗆警：我在吃飯　超扯畫面曝

▲許女遭警方亮槍喝令下車受檢時，她冷靜抱著便當質疑警方幹嘛。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄市前鎮分局於 25 日傍晚上演一場驚險的街頭圍捕行動。一名 49 歲許姓女子駕駛侵占車輛，在金福路一帶狂飆狂竄，警方一路尾隨追擊至旗津區將其包夾。面對員警亮槍喝令下車，這名許姓女駕駛竟冷靜坐在車內「緊抱便當」，甚至還質疑警方：「我在吃飯，你們幹嘛？」隨後警方在其袋內搜出大量毒品，當場將這名「便當毒姐」制伏送辦。

前鎮分局草衙派出所員警 25 日 18 時許巡邏時，在金福路發現一部紅色轎車高速行駛，行跡極其可疑。經電腦查詢，確認該車為通報失竊的遭侵占車輛，立即展開尾隨追蹤並通報警力支援。許女一路疾駛至旗津旗後砲台景觀步道旁才停下，警方見時機成熟，立即採取優勢警力前後包夾。

當警方亮槍並喝令下車時，坐在駕駛座的許女竟無動於衷，雙手緊緊抱著便當進食，甚至反問警方：「我在吃飯，你們幹嘛？」試圖以此拖延。但在警方強勢喝斥與壓制下，許女放棄抵抗遭逮。經調查，該車原為許女向朋友所借，因長期未歸還遭對方提告侵占。

▲警方在許女隨身袋中查獲大量毒品。（圖／記者吳世龍翻攝）

警方隨後在許女隨身袋中查獲大量毒品，包含海洛因 1 包（毛重 1.79 公克）、安非他命 7 包（毛重 192.91 公克），以及電子煙機體與菸彈。許女本人之毒品唾液快篩亦呈陽性反應。

全案偵訊後，警方依《刑法》公共危險罪、侵占罪及《毒品危害防制條例》將許女移送高雄地方檢察署偵辦。此外，針對其毒駕與無照駕駛行為，警方也依《道路交通管理處罰條例》予以重罰，合計最高可處 18 萬元罰鍰。