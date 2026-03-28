先付15元停車費！一報帳「行政的態度」讓她錯愕...網反應一面倒

▲15元的停車費會報帳嗎？（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／曾筠淇報導

近日有女網友發文表示，她因公外出辦事，所以花了元的停車費。然而，事後向老闆與行政報帳時，卻沒有獲得正面回應，對方甚至以極不情願的態度，直接掏出零錢打發她，讓她感覺自己彷彿在乞討，心裡覺得相當無奈，認為公司未給予應有的尊重。貼文曝光後，引起討論。

因公外出付停車費！她報帳卻被冷處理

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這名女網友在Dcard上，以「公出15元的停車費會跟公司報帳嗎」為標題發文。原PO提到，日前因公務開車外出，付了15元停車費。她認為金額雖小，仍應依流程處理，便向老闆報告，並將收據交給擔任行政的老闆女兒。不料老闆僅回覆貼圖，然後就沒下文了。

行政私下掏錢打發！她嘆不受尊重

原PO接著表示，後來與行政人員對帳時，對方竟一臉不情願，從錢包拿出硬幣打發她，聲稱先代墊這筆錢。此舉讓原PO覺得不受尊重，認為自己只是依循報帳制度，卻被當作愛計較的員工。她強調自己並不缺錢，她在意的只是態度而已。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「報帳是權利，不需要跟錢過不去」、「不該我出的，我肯定會去請款。無關金額大小，而是本來就應該這樣」、「工作上的錢要我多出一毛我都不會出的」、「只要因公產生的支出，金額大小都是要報」。還有網友理解原PO在意的態度問題，「越是這種態度，我連一塊錢都要，可以覺得小錢不計較的是被欠錢的，不是欠錢的」、「這種態度，我連1元都會跟他要」。