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8年級生都認識！「療癒1角色」紅回來了　網超懷念：以前會看卡通

記者曾筠淇／綜合報導

茶犬是SEGA Toys與Horipro在2002年時，一起開發的可愛角色，曾在台灣非常火紅。近日有網友發文表示，茶犬的熱潮似乎慢慢回來了，甚至出現一些周邊產品，身為狂粉的她，好奇是否還有人在「養」茶犬跟茶貓？貼文曝光後，掀起討論。

茶犬熱潮回來了

這名女網友在Dcard上，以「還有人在養茶犬茶貓們嗎」為標題發文，提到茶犬熱潮這幾年慢慢回來了，不僅出了新的扭蛋，還有玩偶等各種周邊，不過，茶犬也有一些特色有稍微改動。

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原PO透露，她一直是茶犬的超級粉絲，小時候的所有玩具都可以送人，唯獨茶犬不行。她也把茶犬當作自己的好朋友，很認真「養」茶犬，不知道現在是否還有人也在「養」茶犬跟茶貓？

一票網友超懷念

貼文曝光後，不少網友都留言回應，「我好懷念綠色、粉色的茶杯犬！小時候家裡有公仔，但被丟掉了」、「童年！以前都會看茶犬卡通，阿嬤家還有公仔」、「小時候麥當勞有送過茶犬玩具」、「我家還有以前麥當勞跟茶犬合作的玩偶」、「天啊！我也超愛茶犬，小時候看幼幼台，有生活日常動畫，當時覺得他們懶洋洋的模樣，超可愛」、「超懷念這個，以前小時候也都會買公仔收藏」。

還有網友開玩笑，「好扯！2026年還看得到這東西，差點以為上個網就進了時光機」、「老人臭飄過來了，啊！是我身上的」。

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