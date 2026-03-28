想固定買0050！她「1原因」猶豫了　過來人吐真心話：贏很多人

▲原PO有意買0050。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／曾筠淇報導

近日有女網友發文表示，剛滿18歲的她規劃每月定期定額投資，但看到網路上有人建議，與其把錢投入股市，不如拿去享受生活與出遊，這讓她對未來的買房、買車等人生目標感到十分焦慮，想知道自己的理財規劃是否正確。貼文曝光後，引起討論。

剛滿18歲想理財！她規劃每月投資0050

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這名女網友在Dcard上，以「定期定額一個月一萬投0050真的乾脆不要嗎？」為標題發文。原PO提到，她目前有在打工，每月有1萬5000元的收入，以及爸爸給的1萬元零用錢，另外還存有15萬元的緊急備用金。她近日準備申辦證券戶，計畫每月將1萬元投入0050，5000元買比特幣。

網勸年輕應多享受！她為未來買房擔憂

然而，原PO注意到，網路上有人建議年輕人不如將這筆錢拿去出遊、享受生活。她坦言，自己的人生規劃是買車、買房與過安逸日子，其中，買房是為了安定感，但她又擔心這個世代難以順利購屋。為增加賺錢機會，她只能透過投資與持續學習新知識來應對，對未來感到非常焦慮，針對投資這部分，她也想知道大家的想法。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「其實我覺得理財的開始就是存錢，只要開始存，並且一直丟進去，它會有它的效果」、「千萬不要拿去吃喝玩樂，那只是消費主義的洗腦而已」、「20歲的我可能會選擇花掉，但現在的我會建議投資在對提高薪水有幫助的技能、事物上，如果沒有，就0050」、「能從18歲開始定期定額，已經贏過很多人了，過個幾年這會是一筆很可觀的數字的」。