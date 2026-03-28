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「沈慶京找我就能跳舞慶祝！」　律師曝脫罪策略：我超有把握

▲▼ 京華城案一審宣判,沈慶京 。（圖／記者徐文彬攝）

▲沈慶京。（圖／記者徐文彬攝）

記者曾筠淇／綜合報導 

京華城案引起眾人關注，網紅「黑心律師」楊律師就貼出2024年發布的貼文截圖，當時他說，如果他是沈慶京的律師，他會建議在偵查中認罪，並且同意把多送的容積率吐回給台北市政府，同時，還要以證人身分去咬應曉薇和柯文哲，這樣的方式，必定能減刑，甚至不用坐牢。

「黑心律師」楊律師2024年8月曾以「如何幫沈慶京脫罪」為標題發文，提到他身為黑心律師，一定會看在錢的份上，為沈慶京辯護，接著他列出兩種方法。

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如何幫沈慶京脫罪？楊律師給答案

楊律師說，第一種方法就是死不認罪，送這麼多容積率必定需要一堆政府單位蓋章的公文，他不可能收買這麼多人，所以只要台北市政府願意給他一堆蓋好章的公文，「我當然依法收下，我不可能違法啊」。

楊律師當時就說，沈慶京的律師似乎就是採取這樣的答辯，但這樣的策略若要成功，有個前提，那就是檢調單位「查不到半毛錢直接、間接流向應曉薇或柯文哲或其家人或其親信」。

楊律師接著分享第二種方法，就是在偵查中認罪，並且同意把台北市政府多送的容積率全吐回給台北市政府，甚至提議「我願意再捐款幾百萬或幾千萬至國庫或檢察官指定的公益團體」，最後，要表明願意以證人身分去咬應曉薇和柯文哲，然後提出何時、何地提供何種利益給何人的證據或金流。

楊律師：若沈慶京委任他，就能跳舞慶祝

楊律師說，倘若沈慶京找他當律師，他就會改採這種答辯，這方法必定能成功減刑，且非常可能減到緩刑或免刑的程度。他認為，這種方式不會花多少錢，且對沈慶京這樣的富翁來說，幾百萬或幾千萬根本不是錢，能安享晚年更值錢。

楊律師3月26日就貼出「如何幫沈慶京脫罪」的文章截圖，並直呼「如果沈慶京當初委任我，今晚就會跟美女跳舞慶祝了」。

貼文曝光後，有網友就回應，「只有彭一人緩刑，看來楊律的策略是正確的。」楊律師對此回覆，「可惜沈沒找我，否則，我真的超有把握，讓沈今天（指26日）很開心」。楊律師也補充，「阿伯和應曉薇自始沒救，唯一自始有救的，就是沈，可惜，沈沒找過我」。

本文經楊律師授權引用

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