李昌鈺離世「看現場」推動刑事科學鑑識　整理秘笈全贈警大

記者邱中岳／台北報導

華人神探、鑑識之神李昌鈺，在27日由家屬及紐黑文大學共同發佈的消息指出，世界著名法醫學家李昌鈺博士於2026年3月27日在內華達州亨德森的家中安詳辭世，享壽87歲。在短暫的病痛中，他展現了非凡的堅強、優雅和韌性；此事一出也引起台灣警界震撼，許多「徒子徒孫」都表達哀悼之意。

李昌鈺原本隨著母親來台，並且就讀中央警官學校，畢業後於北市警察局外事單位服務，後來前往美國攻讀刑事科學學士，接著又陸續取得紐約大學生物化學及分子化學碩士學位、博士學位，並且於康乃狄克州擔任鑑識實驗室主任，因為表現優異被州長拔擢擔任警政廳廳長。

警界後進晚輩都稱呼李昌鈺，李老師、李博士，李昌鈺個性風趣幽默、對於後輩也不吝指導，曾經來台灣參與多起社會矚目案件，其中包括劉邦友、彭婉如以及白曉燕三大命案，另外還有陳水扁的319槍擊案，背後的科學鑑識都可以看得到李昌鈺的身影。

北市鑑識中心主任李經緯回憶，在2000年有幸曾經代表警政署前往美國參訪，當時透過李博士的協助，所以才可以一窺美國鑑識科技的進步，並且對於在台灣成立鑑識中心也有相當程度的幫助。

李經緯表示，因為早期台灣警察都是以偵辦為主，所以很少也實驗室人員會跑到現場，李昌鈺博士就率先前往現場勘查、採證，結合現場跡證、物證的鑑定結果，也成為偵查最有利的工具，也就是警界俗稱的「看現場」。

▲鑑識之神李昌鈺離世，李昌鈺基金會也表達哀痛之意。（圖／翻攝臉書／Henry C. Lee Institute of Forensic Science）

對於台灣鑑識的三大貢獻，分別是建議警大校長要成立鑑識科學系，培育相關人才，其次，也成立基金會支持科學鑑識，乃至警界同仁也受惠，最後在科學鑑識尚未普及，就積極地返台教育訓練，也讓警界知道鑑識的重要性。

警大公關室也指出，李昌鈺博士也經常回台灣，並到警大進行校園論壇、演講以及學術研討會，並在2024年與夫人親手整理手上的所有科學鑑識書籍、孤本以及研究資料捐獻給「母校」中央警察大學，警大也在圖書館建置了李昌鈺專區。

李昌鈺博士物證教育科學基金會董事長楊源明也沉痛表示，聽到李昌鈺博士辭世，本人代表基金會全體同仁，致上最深沉的哀悼與無限追思。

楊源明指出，李博士一生致力於物證科學教學、研究與實務鑑定工作，以嚴謹科學精神與堅定信念，為無數沉默的證據發聲。李博士參與全球47國、逾8000宗重大刑案調查，無論是國際矚目的歷史案件，或社會震撼的重大刑事案件，皆可見其李博士協助辦案的專業身影。

李昌鈺博士的子女也轉達李博士的遺願，不要為他舉行公開的追悼儀式。相反，他希望大家能透過傳承和分享來紀念他—他希望你們能將他曾帶給你們的啟發,繼續傳遞給下一代，這就是他心目中最好的告別。

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