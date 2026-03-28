中鋼發50元商品卡！不敗教主一算「殖利率1%」：下週開盤刺激啦

▲中鋼昨公布此次股東紀念品。圖為中鋼總部大樓。（資料照／記者許宥孺攝）

記者曾筠淇／綜合報導

被譽為「股東會紀念品天花板」的中鋼（2002）昨（27）日公告，此次的紀念品是「統一超商50元商品卡」。對此，「不敗教主」陳重銘就直呼「中鋼太不講武德了吧？」並在計算了一番後，發現其殖利率僅1%。

中鋼股東紀念品為「統一超商50元商品卡」

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中鋼（2002）此次的股東紀念品為「統一超商50元商品卡」，預計在5月22日召開股東會。中鋼過去曾發放純鈦永輕巧瓶、砧心有您、傘Q、精緻鈦ONE戶外型環保餐具、熊愛台灣棘輪起子工具組，讓股民大讚實用、有誠意，因此此次發放商品卡，就引起外界討論與關注。

陳重銘一算：殖利率僅1%！下週一刺激啦

陳重銘對此在臉書粉專「不敗教主-陳重銘」上發文表示，「中鋼太不講武德了吧？」挑在最後買進日後公告股利，之前想要領紀念品而買進的投資人，等於「被強迫中獎」。

「幹嘛不提早公告呢？」陳重銘這樣問道。此次紀念品是50元超商卡，加上0.15元現金股利，他直言，「股東等於拿到0.2元，殖利率僅1%！下週一開盤，刺激啦！」

中鋼曝營運績效面臨前所未有的壓力

針對此次紀念品和股利，中鋼指出，去年全球鋼鐵產業受供需失衡影響，經營環境更迭劇烈，中鋼公司營運績效面臨前所未有的壓力。雖然短期營運承壓，然為感謝股東長期的支持與信任，仍規劃特別股配發每股1.4元、普通股配發每股0.15元現金股利並致贈股東紀念品。中鋼公司期盼與各位股東繼續並肩前行，共同迎接產業復甦的曙光。