明高溫衝32度　下周二鋒面接近「雨下4天」

▲下周二至清明連假將有兩波鋒面來襲，周三雨區最廣。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

今天(28日)東北季風影響，東北部、東部有局部較大雨勢，明天及下周一東北季風減弱，氣溫回升，局部高溫上看32度。下周二至清明連假有兩波鋒面接近及通過，其中周三將是降雨最大、雨區最廣的一天，中部以北、東北部嚴防雷雨。

中央氣象署預報員張承傳表示，下周二開始將有鋒面接近、通過影響，持續至周五天氣都較不穩定，且天氣系統變化速度快。

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今天受東北季風影響，張承傳說明，北部、東半部雲量偏多，其他地區多雲到晴，基隆北海岸、東半部、大台北山區有局部短暫陣雨，其中東北部、東部有局部較大雨勢，北部平地、恆春半島偶有零星降雨，其他地區多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。

北部、東北部、東部今天高溫約23到26度，感受舒適偏涼，其他地區約28到31度。低溫各地約18到21度。

▲今日天氣。（圖／氣象署提供）

未來一周降雨趨勢，張承傳指出，明天跟下周一東北季風減弱，風向轉偏南風，水氣減少，各地多雲到晴，花東、恆春半島有零星短暫陣雨，中午過後東北部跟其他山區有零星短暫陣雨。

下周二鋒面開始接近，天氣轉不穩定，張承傳表示，周二北部、東北部有短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨。

▲▼一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

下周三鋒面通過、東北季風增強，張承傳說，周三是天氣最不穩定的一天，降雨範圍最廣泛，中部以北、東北部有短暫陣雨或局部雷雨，尤其清晨到上午中部以北有較大雨勢，東部、東南部、恆春半島、南部山區為局部短暫陣雨，南部平地多雲。

下周四東北季風減弱，不過水氣仍多，中部以北、東部有局部短暫陣雨，其他地區多雲。下周五鋒面再度接近，天氣又變得不穩定，中部以北有局部短暫陣雨或雷雨，東半部、恆春半島、南部山區有局部短暫陣雨，南部平地多雲。

▲未來一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度方面，張承傳指出，明後兩天東北季風減弱、轉偏南風，溫度回升，白天高溫約28到32度。下周二鋒面接近，雲量稍增多，北部、東北部高溫下降至25度，中南部、東南部28到30度，東南部要留意焚風。

張承傳表示，下周三東北季風增強，鋒面通過且降雨明顯增多，北部、東北部白天高溫下降較多，感受偏涼，高溫約22度至23度，東部24到25度，中南部略降至30度以下，大約28度。下周四東北季風減弱，北部、東北部氣溫回升，下周五鋒面接近，由於鋒面前緣偏暖，北部、東北部氣溫可回升至24到25度，中南部28到29度。