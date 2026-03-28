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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

15至24歲青少年梅毒5年翻倍　陳菁徽：台灣防治力道仍不及日韓

▲▼立法院新會期，立委陳菁徽簽到。（圖／記者李毓康攝）

▲立委陳菁徽。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

根據統計，2020年至2025年間，15歲至24歲感染梅毒的人數，已從938人增加到1,892人，短短五年就翻了一倍。國民黨立委陳菁徽今（28日）指出，當青少年梅毒感染人數逐年攀升，性病防治衛教是不是應積極一點？讓性病遠離孩子們，讓孩子們健康成長，是大人永遠的責任。

對於15歲至24歲感染梅毒的人數逐年倍增。陳菁徽指出，需要注意的是，這項數字還未包含未通報或未就醫的黑數，實際感染情形恐怕比看到的更嚴重。目前疾管署雖然已提供LINE@疾管家、性健康友善資源地圖等醫療資訊與服務資源，但面對青少年性病感染持續上升的趨勢，光有治療與資訊查詢並不夠，預防永遠比治療更重要。

陳菁徽以日本為例，日本會在人潮聚集的都市商圈或熱鬧地區，主動辦理性教育宣導活動，並發放免費保險套及相關衛教資訊，藉此提高年輕族群對性病防治的認識與自我保護意識。韓國則進一步設置「外展中心」，除了常態性提供保險套及相關防護用品外，也提供即時性病篩檢服務，讓民眾能更方便地接受檢驗，降低篩檢門檻，也提升及早發現、及早治療的機會。

陳菁徽說，反觀台灣，目前雖然也有性教育宣導活動，但多屬不定期辦理，且不少工作仍仰賴NGO協助推動。整體來看，政府主動投入的社區外展、篩檢服務與預防物資提供，與日、韓相比，確實仍有加強空間。

陳菁徽也說，她期待衛福部能積極借鏡國際經驗，導入更多社區外展、即時篩檢，以及定期發放預防物資等具體措施，主動把性病防治觀念與服務帶進人群、帶進生活場域，而不是等到感染發生後，才被動處理。讓性病遠離孩子們，讓孩子們健康成長，是大人永遠的責任。
 

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