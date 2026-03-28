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中將談國防條例淚灑立法院　馬文君還原真相：是否甩鍋在野黨？

▲▼戰略規劃司司長黃文啓中將。（圖／記者蘇靖宸攝）

▲戰略規劃司司長黃文啓中將。（圖／記者蘇靖宸攝）

記者崔至雲／台北報導

國防部戰規司司長黃文啓中將日前在立法院因「國防特別條例草案」哭了，引發外界熱議。國民黨立委馬文君在臉書上還原當天真相，並表示，當天藍委賴士葆先說明自身對各版本草案的想法，完全未提到要阻擋有發價書的對美軍購，但隨後發言的黃文啓特意提到「發價書危機」、「美方無法展延」、「拿不到貨」等說法，她是不清楚黃文啓的用意為何，是不是要將發價書到期的責任甩鍋給在野黨？

馬文君表示，這兩天，他收到不少朋友轉傳一支影片，內容為國防部戰規司長黃文啓，出席外交國防委員會「國防特別條例草案」審查會議的發言。黃提到，我國對美軍購「現在遇到發價書危機」，針對對美採購的海馬士多管火箭系統、拖式飛彈等4項軍購，美方對於將在3月底到期的發價書，無法展延，無法給予延期支付首期款的彈性，例如海馬士火箭，錯過這批，恐怕要等到年底。

馬文君提到，這段影片，經過剪輯，加上一些煽情字眼，再透過綠營媒體、側翼的斷章取義，刻意引導，很容易讓大眾誤解，質疑對美軍購發價書3月到就要到期，怎麼國民黨到現在還在阻擋。但事實真的是這樣嗎？國民黨提出的特別預算版本「3800億元+N」，完全沒有阻擋美方已經發出發價書的軍購，而且還是全力支持。同時，立法院也在3月13日，授權行政院簽署針對拖式、標槍飛彈續購、M109A7自走砲及海馬士多管火箭系統這4項對美採購的發價書，何來阻擋之說？

馬文君說明，會議中，藍委賴士葆先說明自身對各版本草案的想法，完全未提到要阻擋有發價書的對美軍購，但隨後發言的黃司長特意提到「發價書危機」、「美方無法展延」、「拿不到貨」等說法，她是不清楚黃文啓的用意為何，是不是要將發價書到期的責任甩鍋給在野黨？

馬文君強調，這兩天外交國防委員會，已完成「國防特別條例草案」初步審查，朝野雖然對草案未達成共識，但接續的朝野協商仍可討論，此程序也符合規定。國民黨針對國防特別條例，完全無任何阻擋，只希望在與國防部、朝野充分討論的前提下，確保我們能以合理價格，如期、如質買到軍購。
 

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關鍵字：

黃文啓國防條例立法院馬文君在野黨

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