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收地檢署公文7旬婦嚇壞　屏東內埔警1通電話「寄錯了」

▲邱婦著急求助內埔警方。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲邱婦著急求助內埔警方。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東萬巒一名七旬邱姓婦人收到地檢署寄來的司法文書，雖信封姓名地址正確，內容卻非本人案件，讓她誤以為捲入官司心慌不已，急忙前往派出所求助。內埔警分局員警受理後，立即協助聯繫地檢署查證，確認為寄送疏失的烏龍事件，婦人無須負擔任何法律責任，當場鬆了一口氣。

內埔警分局萬巒分駐所警員羅家坤當天下午5時許值班時，見婦人神情焦急，立即上前關心。經了解，邱姓婦人居住在萬巒鄉中正路一帶，對於突如其來的司法文書感到不安，深怕後續衍生法律責任，不知如何處理，才會尋求警方協助。

羅員受理後，仔細檢視文件內容，發現確實有疑點，隨即主動撥打電話至地檢署向承辦書記官查證。經確認，該份司法文書為作業疏失所致，誤寄給邱姓婦人，實際當事人另有其人，與她毫無關聯。書記官也請警方協助轉達，婦人無須承擔任何法律責任，請她放心。邱婦得知後如釋重負，對於警方積極協助、迅速釐清誤會表達萬分感謝。

內埔警分局長江世宏表示，民眾若收到來路不明或內容可疑的文件、郵件，切勿驚慌，也不要隨意依指示處理或聯繫不明對象，應先向相關單位查證，或撥打110、165反詐騙專線，亦可直接前往鄰近派出所尋求協助，以確保自身權益與安全。

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