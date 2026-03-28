輕軌軌道當待轉區「被撞竟落跑」　三寶吞罰單扣照...還吃2罪

▲女騎士停在輕軌軌道範圍，與輕軌列車發生碰撞。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄輕軌昨（27）日發生碰撞事故，一名葉姓女騎士闖紅燈後將機車停於輕軌軌道範圍，列車行駛而過後與女騎士發生擦撞，葉女雖受輕傷但自覺無礙，竟直接離開現場。警方事後通知葉女到案說明，全案依公共危險、肇逃兩罪函送偵辦。

事發在27日上午11點多，警方接獲報案指車，前鎮區復興四路發生輕軌事故。員警到場處理後，發現是一名女騎士與輕軌列車發生碰撞，但葉女自行離開現場。列車司機員清點車上旅客後，沒有旅客因此受傷。

警方調閱監視器，發現當時52歲葉姓女騎士沿復興四路西往東方向行駛，闖越紅燈號誌後，停於輕軌軌道範圍，與29歲簡姓男子所駕駛的輕軌列車發生擦撞，所幸列車駕駛及乘客均未受傷。

警方當日下午4點多將葉姓女騎士查緝到案，葉女表示，當下有點恍神，被撞倒後手腳輕微擦傷，但因自覺無礙便離開現場。

警方表示，葉女與輕軌列車發生事故後逕行離開現場，已涉嫌違反《刑法》公共危險罪及肇事逃逸罪，調查後依法函送高雄地檢署偵辦。

另外，葉姓女騎士闖越紅燈號誌及肇事逃逸部分，分別違反《道路交通管理處罰條例》第53條之1及同條例第62條第1項，合計最高可處新臺幣1萬3800元罰鍰，並吊扣駕照3個月。