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社會 社會焦點 保障人權

BMW撞死人！女駕駛拿中低收證明「只願賠18萬」　法官加重改判

▲▼開車。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲台中朱姓女子撞死人，只願賠18萬，二審法官審酌家屬不願和解，改判她8月徒刑。（（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／台中報導

台中一名朱姓女子開BMW，在路口超速撞死趙姓男騎士後，她雖向警方自首認罪，但在與家屬調解時，卻雙手一攤擺爛，拿出低收、身心障礙證明，堅持只願賠18萬，不僅打電話給家屬反控死者騎車撞她，還跑去看棒球賽，在一審獲緩刑後，朱女甚至不再出席調解庭，讓家屬完全無法接受。全案上訴到台中高分院，法官審酌朱女至今都沒有取得被害人家屬原諒，依朱女犯過失致死罪，改處8月徒刑。可上訴。

判決指出，53歲朱女於2024年10月21日18時40分許，開車沿台中市清水區民族路2段由西往東方向行駛，行經民族路2段與鎮政路交岔路口時，沒有依閃光黃燈號誌燈減速，正巧趙姓男騎士沿鎮政路往仁愛北路方向行駛，也沒有暫停讓幹線道車先行，兩車相撞後，趙男人車倒地，因腦出血、全身多處骨折等傷害，送醫急救2天仍不幸身亡。

事發後朱女留在現場自首，但辯稱她在路口有減速慢行，時速僅約30公里，然而根據調查結果，發現朱女在通過路口時，從64公里逐漸加速至70公里，已超過該路段速限50公里，檢方將朱女依過失致死罪嫌起訴。

台中地院審理，法官認為朱女犯後雖坦承犯行，但並未和受害人家屬和解，依朱女犯過失致死罪，自首減刑處6月徒刑，可易科罰金18萬。

▼家屬不滿朱女犯後態度，無法和解。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲▼駕駛,開車,輪胎,路邊,公路,國道,車禍,超速肇逃。（圖／免費圖庫pixabay）

然而原本死者家屬等4人對朱女求償400萬(含已領的強制責任險200萬)，但朱女堅持只賠18萬，經調解委員會勸諭後，家屬將賠償金降至100萬，朱女仍拒絕，且在刑案審理後，也不再出席調解庭。

全案再上訴，家屬憤而表示「無法接受朱女的態度」，指她在趙男入院後，從來沒來探望過，打電話給家屬也都是騷擾、控訴是趙男撞她的，案發後朱女還去看棒球賽，根本沒有認罪，且朱女明明開BMW名車，卻一直說自己是中低收入戶、身心障礙者，只想規避法律責任。

家屬指出，過去朱女也犯過類似的情況，只拿出50萬賠償一個失能的被害人，這次又想用18萬元和解，根本沒有得到教訓，他們一路讓步，朱女卻雙手一攤擺爛，讓家屬悲憤質問「一條人命只值18萬元嗎，朱女會不會愧疚、良心過得去嗎？」

二審法官審酌朱女未取得被害人家屬原諒等犯後態度，認為不宜給予緩刑，考量朱女目前無業、無經濟收入，離婚、3個小孩已成年、經濟狀況貧困，以及也因本案患有左側肩膀挫傷、慢性創傷後壓力疾患、持續性憂鬱症、泛焦慮症等身體及精神創傷等情，撤銷原判決，改處8月徒刑。可上訴。

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