淡江大橋主橋塔吊高空拆除完成　目標5/12通車

▲淡江大橋主橋塔關鍵塔吊提前拆除完成。（圖／公路局提供）

記者李姿慧／台北報導

淡江大橋力拼5月12日正式通車，公路局表示，淡江大橋主橋塔施工期間最重要的高空作業設施「高達200公尺的塔吊系統」，已順利完成階段性任務，日前提早9天完成拆除作業，朝5月通車再跨一步。

淡江大橋主橋塔關鍵塔吊功成身退，公路局施工單位歷經兩個月艱鉅的高風險作業，於3月26日完成所有高空工作平台、斜撐系統及塔吊設施拆除作業，較原定期程提前9天完成。交通部政務次長陳彥伯昨（27）日前往工地慰勉施工團隊。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲交通部政務次長陳彥伯(中)前往工地慰勉施工團隊。（圖／公路局提供）

陳彥伯表示，淡江大橋工程進入通車前最後衝刺階段，塔吊拆除作業不僅風險高、難度大，更是攸關後續整體施工進度的重要關鍵，感謝施工廠商工信工程公司及專業廠商這段期間全力投入，面對高空作業、天候不穩及工期壓力等多重挑戰，仍秉持專業精神，審慎規劃工序，落實安全防護與現場管理，最終安全、順利且提前完成，表現令人敬佩。

公路局說明，淡江大橋預計於今（115）年5月12日正式通車，目前工程已進入最後收尾階段，各工區正全面投入衝刺。其中，主橋塔塔吊拆除作業是此階段最重要、也最艱鉅的工作之一。

▲淡江大橋主橋塔關鍵塔吊提前拆除完成。（圖／公路局提供）

淡江大橋主橋塔高度約海平面200公尺，公路局指出，施工期間主橋塔所需鋼筋、模板、混凝土、斜張鋼纜及各項施工物資，均須仰賴塔吊進行高空吊運與支援施工，可說是主橋塔施工不可或缺的關鍵設備。從塔吊逐步爬升安裝、配合主塔施工，到最後降塔拆除，每一階段都攸關主橋塔能否順利施工及整體工程能否如期推展的重要關鍵。

公路局進一步表示，本次塔吊設施拆除作業自115年1月27日啟動以來，施工團隊即依既定工序穩定推進，但過程中不僅要克服高空拆除本身的高度風險，還須隨時因應強風、降雨等不穩定天候影響，施工難度極高。

公路局指出，為與時間賽跑，春節期間也未曾停歇，把握每一次放晴空檔延長工時、加緊趕工，順利於3月26日完成全部拆除作業，歷時約兩個月，較原訂目標提前9天完成，展現工程團隊的施工管理、風險控制與專業執行能力。