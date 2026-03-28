「下禮拜竟還有3月」她看行事曆傻了　萬人點出關鍵：真的有夠久

▲這個月好漫長，原PO驚愣「下周還在3月」。（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

怎麼3月還沒過完？一名妹子表示，原以為3月快結束了，發現下周一、二仍屬於3月，讓她傻眼直呼「怎麼還沒過完？」貼文曝光後，引發萬人共鳴，紛紛喊「超級有感，快垮了」。也有網友分析，可能是因為2月太短、3月有31天，加上沒有連假，才讓人特別有「這個月過不完」的感覺。

一名女網友在Threads表示，總覺得時間過得很慢，原以為3月快結束了，結果一看行事曆才發現，下禮拜居然還有3月的日子，忍不住疑惑怎麼還沒過完？對此感到相當錯愕，也讓她產生「這個月特別長」的感覺。

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網友神分析：2月太短＋31天＋零連假！三重夾擊

文章曝光後，引來萬人爆共鳴回應，「這個3月真的有夠久」、「又淡季又過得好久」、「我以為我從沖繩回來很久了，結果只是月初的事」、「真的耶！突然發現3月還沒過完」、「超級有感，快垮了」、「想要3月過去，想忘掉一些人與事」、「今天打卡也發現！真的有夠漫長」、「原來不是只有我一個人有這種感覺」、「覺得該領薪水了，怎麼連月底都還沒完」。

也有網友解釋，「會不會是因為2月太短，所以才覺得3月太長？」「主要是31天，而且一個連假都沒有」、「因為2月太短，4月才有連假」、「到了4月就會開始感覺暑假快到了，學生又要畢業了」。