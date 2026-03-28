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守護長者！東港警揭密AI 親情詐騙　阿公阿嬤接電話先別匯款

▲東港警方到小琉球進行反詐騙宣導。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲東港警方到小琉球進行反詐騙宣導。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

近年詐騙手法推陳出新，甚至結合AI技術模擬親人聲音，專門鎖定長者下手。屏東東港警分局近日深入琉球地區宣導，提醒長輩面對來電借錢務必冷靜查證，避免落入「AI親情詐騙」陷阱，多方求證守住辛苦積蓄。

▲東港警方到小琉球進行反詐騙宣導。（圖／記者陳崑福翻攝）

東港警分局日前走入琉球鄉老人會舉辦座談，落實「屏安護民」願景。警方特別針對長輩易遇的「假冒子女借款」進行剖析。特別是 2026 年猖獗的 AI 換聲技術，能模擬兒孫聲音誘騙匯款，因此接獲金錢請求務必冷靜，遵循「冷靜、查證、報警」防詐三步驟，並撥打 165 專線確認。提醒長輩絕不將存摺、印章或提款卡交予他人，更不可隨意簽署不明文件，守住辛苦積攢的養老金，確保退休生活無憂，避免淪為洗錢工具。

交通方面，警方重點宣導 115 年高齡駕駛新政策。提醒 75 歲以上長輩，須每三年體檢與認知測驗，完成換照方可上路。針對屏東縣「強化取締無照駕駛專案」，警方強調罰鍰已調升，機車最高罰 3.6 萬、汽車 6 萬元，並採累犯加重制。若身體狀況不再適宜開車，建議主動繳回駕照並善用大眾運輸。警方期盼導正「沒牌也能騎」的舊觀念，守護長輩行車平安，避免荷包大失血。

針對 115 年年底九合一大選，警方強化「反賄選」宣導，重申「不買票、不賣票」原則，守護清廉選風。此外，警方特別關切長者權益，提醒關注防範棄養與家庭暴力，強調遺棄尊親屬須負法律責任。長輩若遭遇子女棄養或精神虐待，應勇於向鄰里長或撥打 110、113 專線求助。警方將與社政單位合作，建構全方位安全網，確保長者在尊嚴環境中享有安穩的老年生活。

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關鍵字：

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