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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

為爭預算將軍在立院哭了　卓榮泰看了心酸：國會議員於心何忍？

▲▼卓榮泰出席「高雄第三（楠梓）園區聯外交通整體計畫聯合動土祈福典禮」受訪。（圖／行政院提供）

▲卓榮泰出席「高雄第三（楠梓）園區聯外交通整體計畫聯合動土祈福典禮」受訪。（圖／行政院提供）

記者陳家祥／台北報導

立法院日前初審通過軍購特別條例，但關鍵性條文都未達成共識，全部保留協商。為了展延海馬士多管火箭系統付款期限，國防部戰規司長黃文啓中將與美方積極溝通，被捕捉到與立委爭執時滿臉漲紅、無奈在委員會哽咽掩面的畫面。對此，行政院長卓榮泰今（28日）說，他看了非常心酸，「國會議員於心何忍？誠摯希望能看清國家需求、國際情勢」。

卓榮泰說，黃文啓中將讓大家看到的是軍人本色跟一位將軍的無奈。國家的戰士是可以在沙場上為國保衛國家的，無奈的是，看到將軍為了完成他的使命，卻在國會裡面淚灑議場，「我們覺得非常的心酸，其實這應該是我跟顧部長該做的工作，我們會持續的努力」。

卓榮泰表示，黃文啓中將深受國家的重任，一方面要在期限之前向美方爭取更多彈性，一方面要在國內爭取國會通過特別條例或更多授權，雙方的壓力之大，讓他在國會留下英雄淚，「國會議員於心何忍？黃中將心有不甘」。

卓榮泰說，其實黃文啓中將的心情他可以知道，就好像為國家要採購先進的、必須的防衛國家的武器，「他的心情就好像父母親要為小孩子買一罐牛奶一樣，在最後的時間是那麼地心酸、那麼地努力、那麼地無奈」。

卓榮泰喊話，「誠摯地希望站在『國家一體、國防不能等、國防不能打折』的大前提之下，國會議員在最後的時段，希望在野黨的委員們看清國家的需求，看清國際的局勢」。

卓榮泰直言，竟然還有媒體用「將軍的眼淚？還是鱷魚的眼淚？」在影射、在誤解黃中將這樣一個行為，讓他非常的不平、憤恨。

「我希望媒體大家要站在國家的立場，國家需要媒體公正的報導，跟國家需要國軍採購足夠的武器是一樣的。」卓榮泰說，如此才能夠面對國際情勢，面對對手這樣非常頻繁的挑釁，保衛國家是我們共同的責任。

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