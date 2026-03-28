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以色列狂炸核設施　伊朗外長：將發動報復

▲▼伊朗中部阿拉克（Arak）的重水廠。（圖／達志影像／美聯社）

▲位於伊朗中部阿拉克（Arak）的重水廠。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合外電報導

中東局勢再度陷入戰火邊緣！以色列軍方於27日證實，已針對伊朗境內多處戰略目標發動空襲，受打擊對象包含關鍵的核子設施、大型鋼鐵廠及發電廠。對此，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）強烈譴責，指控以色列與美國勾結行動，並強硬宣告將讓以色列為這起「罪行」付出慘痛代價。

以軍精準打擊　目標鎖定「核武關鍵基地」

根據以色列國防軍（IDF）發布的官方聲明，以色列空軍於27日出動戰機，對位於伊朗中部的阿拉克（Arak）重水工廠進行精準打擊。以方形容該設施是伊朗「製造核武用鈽」的核心基地，對其核能發展計畫具有指標性影響。

除阿拉克外，以色列也證實攻擊了雅茲德（Yazd）的一座鈾加工廠。以方指出，該設施具備獨特性，主要用於生產鈾濃縮過程中不可或缺的原材料。儘管以色列與美國長期指控伊朗暗中研發核武，但德黑蘭當局始終堅稱其核計畫僅限於醫療及民生等和平用途。

鋼鐵廠、發電廠同遭殃　伊朗：美以協調行動

伊朗外長阿拉奇透過社群媒體證實，受損範圍不僅限於核設施。他指出，境內兩座規模最大的鋼鐵廠與一座發電廠等民用基礎建設均遭到轟炸，並直指「以色列聲稱這是與美國協調後採取的行動」。

針對這波攻勢，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）已發出嚴厲警告，要求中東地區所有「具備美國股東背景」或「與猶太復國主義政權（指以色列）結盟」的重工業設施員工立即撤離崗位。革命衛隊強調，報復性攻擊已在弦上，局勢恐隨時升級。

IAEA查核受阻　核設施安全性引關注

針對外界最關心的輻射外洩問題，伊朗原子能組織（AEOI）與當地媒體宣稱，位於洪達卜（Khondab）的重水廠區雖然遇襲，但並未造成人員傷亡或放射性物質外洩；雅茲德設施的安全性目前也處於受控狀態。

事實上，阿拉克重水廠並非首次成為目標。去年6月伊以爆發為期12天的衝突時，該地也曾遭美以聯手轟炸。國際原子能總署（IAEA）曾評估該設施受損後尚未完全恢復，但由於IAEA自去年5月起便無法進入現場查核，目前這兩處核設施的實際運作現況與受損程度，仍籠罩在重重迷霧中。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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