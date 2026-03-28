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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民眾黨329上凱道！20藍委聲援響應　羅智強：藍白會更緊密

▲▼柯文哲官司宣判後記者會-柯文哲。（圖／記者黃克翔攝）

▲柯文哲。（圖／記者黃克翔攝）

記者崔至雲／台北報導

前民眾黨主席柯文哲涉京華城案一審遭判刑17年，民眾黨宣告，周日（3/29）將號召群眾「上凱道討公道」；國民黨團總召傅崐萁28日受訪時表示，藍營應該要聲援。據悉，國民黨立委約有20人將參與，國民黨立委羅智強表示，藍白唯有在野團結，才能抵擋民進黨的欺壓；尤其，國民黨也遭司法追殺清算，同仇敵愾下，相信未來藍白合會更緊密。

對於民眾黨329將「上凱道！討公道！」，國民黨台南市長參選人謝龍介昨首先表態，329上凱道，他將參戰，如果今天不出聲，明天任何人都有可能被整肅。大家鬥陣站出來，守護台灣的民主火種，別讓法治淪為笑話。

傅崐萁昨也表示，他已經有正式讓大家知道都自由參加，「應該要聲援」；藍委羅明才說，3月29日是青年節，他這樣子也是青年，要帶著跑馬拉松精神上凱道。藍委賴士葆也說，黨團有說自由參加、鼓勵啦。

據悉，藍委林沛祥、徐巧芯、洪孟楷、李彥秀、黃健豪、羅廷瑋、王育敏、羅智強、鄭正鈐、馬文君、許宇甄、廖偉翔、賴士葆、林德福、王鴻薇、鄭天財、楊瓊瓔、羅明才、邱鎮軍、顏寬恒都將出席329凱道討公道活動。

羅智強表示，京華城案偵辦過程中，檢方透過特定媒體「偵查大公開」，刻意營造柯文哲的罪犯形象；柯文哲遭羈押一年，一審再遭重判17年，不但無法參選公職，連政黨負責人也不得擔任，斧鑿斑斑的操作，很難讓人不懷疑，是否司法遭政治力干預，介入政黨競爭打壓異己？

對於未來藍白合狀況？羅智強說，2024大選因為在野未能成功整合，給了民進黨少數執政的機會。藍白國會合作、一起反惡罷，證明唯有在野團結，才能抵擋民進黨的欺壓；尤其，國民黨也遭司法追殺清算，同仇敵愾下，相信未來藍白合會更緊密。
 

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