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社會 社會焦點 保障人權

李昌鈺趣聞！就讀彰中「經過墓仔埔超害怕」　一輩子為冤魂發聲　

記者唐詠絮／彰化報導

國際知名刑事鑑識專家、有「華人神探」之稱的李昌鈺博士近日辭世，享壽八十七歲，消息傳回他曾就讀的母校彰化高中，令校方震驚不捨。這位讓物證說話的傳奇人物，一生破案無數，與台灣有著深厚淵源，過去多次返回母校演講時，總以妙語如珠的幽默風格，分享自己從貧困中奮鬥、勇敢逐夢的歷程，鼓舞了無數學弟妹，如今這位傑出校友的離世，也讓師生們深感惋惜。

▲李昌鈺博士返母校彰化高中演講。（圖／彰化高中提供）

▲李昌鈺博士與宏碁集團創辦人施振榮返母校彰化高中演講。（圖／彰化高中提供）

李昌鈺博士與學弟宏碁集團創辦人施振榮，同樣出身彰化高中，兩位傑出校友從2015年到2024年，曾回到母校進行「世紀對談」。在雨賢館，與學弟妹分享人生經歷，談「生活」與「生存」的智慧。

▲李昌鈺博士返母校彰化高中演講。（圖／彰化高中提供）

▲李昌鈺博士返母校彰化高中演講。（資料圖／彰化縣政府提供）

李昌鈺博士以「全美最知名的鑑識科學家」享譽國際，曾受邀參與全球59個國家8000多件刑案，著作40本，論文300篇；他的座右銘是Make impossible possible，化不可能為可能，提醒學弟們不能是坐等事情發生後還不知不覺的人，看著難題降臨，要設法克服它並完成任務，務必不停的累積知識，才有智慧及勇氣征服困境，並且秉持著「至誠信義」的人生觀面對挑戰。

他勉勵學弟妹們「靠權勢和錢財獲得的尊重是假的、短暫的，知識、經驗和朋友才是永恆的。」他強調，不論從事哪個行業，都要把知識裝進腦袋，保有健康的身體，勇敢追夢。在對談中，李昌鈺博士展現了其溫暖且幽默的一面。他透過珍貴的照片，分享了從彰化到台北、再到美國的成長故事，並深入淺出地講述他對鑑識科學與人文社會的觀察。

李昌鈺博士在演講中他回想起在彰化的求學時光，當年他走著腳走石頭路上學，路旁還有兩處墓地，總覺得背後有人跟著，走得特別快，沒想到日後竟成為替死者發聲的鑑識專家，這番自嘲引發全場師生哄堂大笑。

▲李昌鈺博士返母校彰化高中演講。（圖／彰化高中提供）

▲李昌鈺博士返母校彰化高中演講。（資料圖／彰化縣政府提供）

校長王延煌表示，受到李昌鈺博士的精神感召，彰化高中與警察大學、中正大學等專業學術單位合作，持續辦理鑑識科學營隊。此活動不僅限於彰中學子，更開放給中部地區其他友校共同參與，旨在李博士播下的種子基礎上，為台灣培養更多鑑識科學專業人才。

校長指出，2024年李博士神情體態仍顯得非常健康且愉快，更在現場揮毫寫下「永恆愛河」致贈校友。如今辭世，對國際鑑識科學界而言，也失去了一位重要的支持力量。但正如李博士對科學的執著，校方相信後輩學子定能站在巨人的肩膀上，繼續推動台灣鑑識科學領域的進步。

▲李昌鈺博士返母校彰化高中演講。（圖／彰化高中提供）

▲李昌鈺博士返母校彰化高中演講揮毫。（圖／彰化高中提供）

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