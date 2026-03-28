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社會 社會焦點 保障人權

台中情殺駭人照！網友竟喊「想看特寫找我」　家屬悲痛盼下架

▲▼陳暘升。（圖／記者許權毅攝）

▲台中昨天發生街頭情殺案，陳嫌（左）持刀殺死前女友巴女，手段兇殘。（圖／民眾提供、記者許權毅攝）

記者許權毅／台中報導

台中市昨日發生街頭情殺案，一名陳男疑似因為分手問題，持雙刀追殺前女友巴女，在大街上將人刺死，巴女倒臥街頭，傷重身亡。不過，當下有許多民眾目擊，拍到現場駭人畫面，竟有網友稱「想看特寫照私訊我」，引起家屬不滿怒斥，要求下架。

初步瞭解，陳男（30歲）與巴女（26歲）都非台中人，分別為台南人與高雄人，兩人也不是就讀同所大學，工作職業也分別是保險業與職能治療師，看似沒有交集，為何認識而交往，有待釐清。

▲台中情殺。（圖／記者許權毅攝）

▲陳男在西區犯案後，駕車逃逸到北區一處小巷弄，兩者距離約600公尺。（圖／記者許權毅攝）

第一警分局初步調查，陳男與巴女近期已經分手，為前男女朋友關係，昨日陳男駕車帶著雙刀到巴女租屋處前，掏出水果刀朝巴女揮砍，巴女嚇得連忙逃跑，雙方就在大街上追逐，過程中陳男其中一把刀械掉落，還拾起猛追，在人行道上撲倒巴女後，朝頸部猛刺至少3刀以上。

當下有好心民眾王男與曾女路過，拿東西要嚇阻陳男，陳竟然還出言恐嚇「你不要過來！」遭陳男劃傷臉部受傷，旁人見狀趕緊撥打119與110求救，無奈巴女身受重傷，送醫時刀子甚至還插在頸部，搶救約40分鐘後仍不幸身亡，陳男駕車落跑到附近約600公尺死巷內，遭巡邏員警逮捕。

▲台中情殺。（圖／記者許權毅攝）

▲陳男落網處也留下鮮血，是因陳男在博打過程中自己也受傷。（圖／記者許權毅攝）

家屬發文指控，有網友為了流量，將家人遇害照片分享，甚至還放特寫照，家人已經悲痛不已了，還得一一要求大家不要放，懇請檢舉。家屬呼籲，「給家屬更多空間跟隱私，不要傷害他們，相信是您的家人，也會選擇站起來保護」。

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