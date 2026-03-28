新北通報流感疫苗外觀異常　嘉義市迅速封存同批號疫苗

▲▼ 嘉義市防堵異常流感疫苗 衛生局火速封存同批號 10 劑確保市民安全 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

針對新北市近期通報 1 劑荷商葛蘭素史克藥廠（GSK）流感疫苗外觀異常事件，嘉義市政府衛生局於接獲衛生福利部疾病管制署通知後，展現高度應變效率。局長廖育瑋今（28）日宣布，嘉義市已於第一時間完成全市清查，並依規範將同批號（AFLUA915AA）之剩餘疫苗全數封存，請市民朋友安心。

嘉義市衛生局表示，在 3 月 26 日接獲疾管署關於疫苗外觀異常之警訊後，立即針對市內各合約醫療院所進行庫存盤點。經核查，嘉義市內同批號（AFLUA915AA）流感疫苗尚餘 10 劑。儘管經初步外觀檢視，嘉義市所保管之該 10 劑疫苗並無混濁或異常現象，但為秉持民眾健康至上的原則，衛生局已全數收回至局內集中保管並預防性暫停使用，未再提供民眾接種。

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廖育瑋局長強調，本次異常僅限於特定批號，其餘廠牌及批號之疫苗品質皆正常。為守護市民健康，嘉義市衛生局將於今（28）日下午 2 時至 5 時，在原大同技術學院（東區彌陀路 253 號）特別加開流感及新冠疫苗接種站。

值得注意的是，設籍嘉義市 19 至 49 歲的市民，可接種市府自購的流感疫苗。目前該自購疫苗僅剩 200 餘劑，數量有限，請符合資格者攜帶「健保卡及身分證」前往，用罄為止。其餘公費對象亦可前往嘉義基督教醫院、聖馬爾定醫院或各區衛生所等合約院所接種。

嘉義市衛生局承諾，將持續與疾管署保持緊密聯繫，全力配合後續調查作業，並加強監測疫苗供應鏈之安全性。衛生局提醒，流感季節尚未結束，接種疫苗仍是預防重症最有效的方式。民眾若對接種之疫苗批號有疑慮，或有任何相關問題，歡迎致電嘉義市衛生局疾病管制科諮詢（電話：05-2338066 分機 112）。