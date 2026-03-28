淫僧攜男寵「佛寺當砲房」性侵6旬翁！精液沾沙龍布　噁稱是聖物

▲松猜目前已離開寺廟，人間蒸發。（圖／翻攝自Amarin TV）



記者王佩翊／編譯

泰國黎府驚爆一起震驚社會的佛門醜聞！一名高齡65歲的資深住持松猜（Somchai Taechapanyo），被控長期與一名男性追隨者「阿春」（Chon）發展不尋常的親密關係，兩人甚至聯手在寺廟舉行「催情法事」，聲稱能增強魅力，誘騙當地老翁，並性侵得逞。事件爆發後，也引發當地信徒反彈。

住持淪為洗衣奴 與男跟班公然牽手放閃

根據泰媒報導，巴沖縣（Pak Chom）西沙旺法寺的信眾指出，身為住持的松猜與其私人助手「阿春」（Chon）關係早已超越一般主僕。兩人不僅時常在寺院內公然牽手、進出僧寮，位高權重的松猜甚至還會幫阿春洗衣、洗碗，卑微程度宛如「男僕」，讓其他僧侶看了直搖頭。

然而更恐怖的是，阿春疑似仗著住持撐腰，鎖定社區中60歲以上的老年男性，宣稱能施展一種神祕的「大魅力術」，只要參與儀式，就能讓家中的妻子回心轉意、重燃愛火，藉此誘騙多名渴望家庭和諧的老翁入內受害。

▲老翁出面曝光松猜惡行。（圖／翻攝自Amarin TV）

誘騙老翁全裸口交 噁稱：沾精液沙龍布是神物

一名受害老翁阿丹（化名）強忍恥辱爆料，他曾在深夜被誘騙進住持的私人住所，阿春隨即要求他全裸，並以「儀式需要」為由，要求他口交。更荒唐的是，阿春事後竟然拿出一條僧侶用的沙龍布，將自己的精液擦在上面並交還給阿丹稱，「只要穿著這條沾有體液的布睡覺，你老婆保證對你死心塌地。」

阿丹事後看著那條留有污漬的布越想越不對勁，驚覺自己成了「宗教騙色」的犧牲品，憤而向媒體展示證物，揭穿這場假藉宗教名義行猥褻之實的惡毒騙局。

▲老翁公開松猜交給他的精液沙龍布。（圖／翻攝自KomChadLuek）



狼僧辭職閃人玩消失 矢口否認指控稱清白

雖然寺內同僚曾多次勸誡，但松猜始終充耳不聞，直到醜聞在地方傳開後，松猜才連夜搬離。面對憤怒的村民與媒體，松猜全盤否認指控，聲稱自己與阿春毫無瓜葛，更強調辭去所有僧職只是為了「安撫民心」並展現清白，隨即人間蒸發。

目前泰國國家佛教辦公室尚未對此發表正式說明，然而由於這名深陷淫邪醜聞的高僧已經離職，恐將逃脫法律制裁。