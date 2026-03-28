前南投縣長林源朗享壽86歲！　留下玉山主峰登頂四字墨寶

▲玉山主峰登頂地標的「玉山主峯」四字是時任南投縣長林源朗的墨寶。（圖／記者林敬旻攝）



文／中央社

前南投縣長林源朗27日過世，享壽86歲，突然辭世讓各界很不捨；林源朗愛山，也被稱「書法家縣長」，除當縣長時為海拔3952公尺的玉山主峰留下珍貴墨寶，卸任後更活躍藝文界。

林源朗是前台灣省政府主席林洋港的弟弟，根據南投縣政府資料，林源朗是第11屆、第12屆南投縣長，任期從民國78年12月20日至86年12月20日；林源朗有「書法家縣長」之稱，寫一手好字，位於玉山主峰的登頂地標「玉山主峯」4字，就是時任縣長林源朗寫下的墨寶。

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稱呼林源朗為叔公的前南投縣長林明溱，27日接受中央社記者訪問表示，林源朗雖心臟不好、有糖尿病，不過整體健康狀況還算不錯，也會參加藝文界活動，但林源朗今天清晨起床頭暈、冒冷汗，隨後暈倒送醫不治。

林源朗的晚輩、國民黨南投縣議員林儒暘說，林源朗擔任縣長時不分藍綠、用人唯才，對待部屬如家人、沒官架子，許多縣府老員工直到現在仍很懷念林源朗，而林源朗卸任後活躍藝文界，經常出席揮毫相關活動。

林源朗今年初與南投縣副縣長王瑞德等人出席南投縣政府文化局舉辦新春揮毫送春聯活動，當時林源朗氣色不錯，也寫下「文化密馬」春聯墨寶；林源朗也喜歡爬山，擔任縣長常帶領縣府主管去中興新村爬郊山，以鼓勵員工多運動、做事要以身作則。