嘉義清明掃墓與賞櫻車潮　警方交通疏導全攻略

▲▼ 清明掃墓及阿里山賞櫻潮湧現 嘉縣警公布「中莊墓區」與「台18線」交管指南 。（圖／嘉義縣警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導



清明連假將至，為因應國人慎終追遠習俗及阿里山花季人潮，嘉義縣警察局預估自 3 月 28、29 日週末起，中莊（牛稠埔）公墓、嘉義市立殯儀館、慈雲寶塔及龍巖嘉雲生命紀念館等周邊路段將湧入大量車潮。為維持行車順暢，警方已規劃於 3 月 28、29 日及 4 月 3 日至 6 日連假期間，針對重點路段實施交通疏導與管制。



嘉義縣警局建議，由台 82 線「東行」前往掃墓的民眾，請提前於中和交流道下匝道，經中義路（嘉 175 線）左轉 168 線接 165 線進入墓區。針對特定塔位，警方建議採取分流策略：

前往龍巖嘉雲： 下交流道後行駛 165 線「內側」車道，於忠和國小前左轉嘉 138 線。

前往慈雲寶塔： 行駛 165 線「外側」車道，至義和保養廠左轉進入嘉 136 線。

此外，龍巖嘉雲前道路將實施單向通行；慈雲寶塔前道路若遇壅塞，將引導車流由環山道路（將軍山）往 165 線方向行駛。

目前阿里山森林遊樂區「櫻王」已進入滿開期，為避免台 18 線塞車，公路局與林業署規劃於連假期間每日 6 時至 11 時，在台 18 線 66K 處實施小客車上山管制。請遊客將車輛停放於 61K 處樂野服務區，轉乘接駁車入園。

連假期間嘉義縣轄內高速公路雖無高乘載管制，但高公局將視車流啟動匝道儀控。警方提醒民眾出門前可利用「高速公路 1968」App 掌握即時路況，並配合現場員警指揮，共同維護用路安全。