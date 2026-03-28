　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉義清明掃墓與賞櫻車潮　警方交通疏導全攻略

▲▼ 清明掃墓及阿里山賞櫻潮湧現 嘉縣警公布「中莊墓區」與「台18線」交管指南 。（圖／嘉義縣警局提供）

▲▼ 清明掃墓及阿里山賞櫻潮湧現 嘉縣警公布「中莊墓區」與「台18線」交管指南 。（圖／嘉義縣警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

清明連假將至，為因應國人慎終追遠習俗及阿里山花季人潮，嘉義縣警察局預估自 3 月 28、29 日週末起，中莊（牛稠埔）公墓、嘉義市立殯儀館、慈雲寶塔及龍巖嘉雲生命紀念館等周邊路段將湧入大量車潮。為維持行車順暢，警方已規劃於 3 月 28、29 日及 4 月 3 日至 6 日連假期間，針對重點路段實施交通疏導與管制。

▲▼ 清明掃墓及阿里山賞櫻潮湧現 嘉縣警公布「中莊墓區」與「台18線」交管指南 。（圖／嘉義縣警局提供）


嘉義縣警局建議，由台 82 線「東行」前往掃墓的民眾，請提前於中和交流道下匝道，經中義路（嘉 175 線）左轉 168 線接 165 線進入墓區。針對特定塔位，警方建議採取分流策略：

前往龍巖嘉雲： 下交流道後行駛 165 線「內側」車道，於忠和國小前左轉嘉 138 線。

前往慈雲寶塔： 行駛 165 線「外側」車道，至義和保養廠左轉進入嘉 136 線。
此外，龍巖嘉雲前道路將實施單向通行；慈雲寶塔前道路若遇壅塞，將引導車流由環山道路（將軍山）往 165 線方向行駛。

▲▼ 清明掃墓及阿里山賞櫻潮湧現 嘉縣警公布「中莊墓區」與「台18線」交管指南 。（圖／嘉義縣警局提供）

目前阿里山森林遊樂區「櫻王」已進入滿開期，為避免台 18 線塞車，公路局與林業署規劃於連假期間每日 6 時至 11 時，在台 18 線 66K 處實施小客車上山管制。請遊客將車輛停放於 61K 處樂野服務區，轉乘接駁車入園。

▲▼ 清明掃墓及阿里山賞櫻潮湧現 嘉縣警公布「中莊墓區」與「台18線」交管指南 。（圖／嘉義縣警局提供）

連假期間嘉義縣轄內高速公路雖無高乘載管制，但高公局將視車流啟動匝道儀控。警方提醒民眾出門前可利用「高速公路 1968」App 掌握即時路況，並配合現場員警指揮，共同維護用路安全。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
543 1 3487 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台中情殺駭人照！網友竟喊「想看特寫找我」　家屬悲痛盼下架
本來不信神！他砸2.5億蓋廟　6天兩度出「立茭」
人物／司法案件剝盡金身　柯文哲拿悲情劇本再尋政治路一線生機
「證據到哪案子就辦到哪」　侯友宜憶李昌鈺：像導師更像兄長
惡火吞南港工廠！夫妻視訊求助20分鐘斷訊　慘成焦屍
幕後／柯文哲重判17年悲情牌發酵　「小草」不減反增

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

不搞大撒幣！嘉義中埔鄉推「福利三箭」制度化 　堅持不舉債

嘉義清明掃墓與賞櫻車潮　警方交通疏導全攻略

青年節咖啡喝雙倍！小北百貨大杯買一送一　最低23元超殺價

打火兄弟情深！將軍義消春酒暖心登場　表揚英雄凝聚救災向心力

陳亭妃解讀農災救助新制　台南農漁民補助加碼復耕更有保障

清明掃墓防火！台南推64處公墓「紙錢集中燒」　減空污又保平安

2026桃園市議員選舉　佀廣洋承襲母親基層實力挑戰議會新局

阿里山林鐵成移動音樂廳　4／1啟動海拔2421公尺的聽覺饗宴

投資逾3億！雲林溪整體活化邁入新里程

吳鳳科大校慶見證企業捐資、多元共融　技職之光13年連續獲獎

捷運藍線與國際港灣雙利多 海線價值全面兌現

不只科技城！新竹市拚「國手培育之都」運動版圖一次看

三中案吞2.8億判3年半　蔡正元北檢報到入獄服刑

打破165年傳統！川普簽名將登上美元紙鈔

孫芸芸孫子生父是他？

台中男持雙刀街頭追殺　女子滿臉血搶救不治....刀還插脖上

阿本曝「分手後就還完房貸」　虧炎亞綸「廁所一上半小時」

台中驚傳街頭殺人案！男持刀猛刺女子　滿地血命危送醫

台中街頭殺人監視器

應曉薇交保完成！女兒緊緊牽手喊「我媽沒貪汙」：上訴到底

不搞大撒幣！嘉義中埔鄉推「福利三箭」制度化 　堅持不舉債

嘉義清明掃墓與賞櫻車潮　警方交通疏導全攻略

青年節咖啡喝雙倍！小北百貨大杯買一送一　最低23元超殺價

打火兄弟情深！將軍義消春酒暖心登場　表揚英雄凝聚救災向心力

陳亭妃解讀農災救助新制　台南農漁民補助加碼復耕更有保障

清明掃墓防火！台南推64處公墓「紙錢集中燒」　減空污又保平安

2026桃園市議員選舉　佀廣洋承襲母親基層實力挑戰議會新局

阿里山林鐵成移動音樂廳　4／1啟動海拔2421公尺的聽覺饗宴

投資逾3億！雲林溪整體活化邁入新里程

吳鳳科大校慶見證企業捐資、多元共融　技職之光13年連續獲獎

「賓士休旅大軍壓境」3款新車預告4月發表！外型、內裝再進化

吃「蛋奶素」胰臟癌風險降2成　專家揭「純素」保護力不足關鍵

女秘書靈堂嗆：跟你爸睡很久了！元配見訊息「沒有X董睡不著」心碎

速食店「炸雞優惠」盤點　肯德基每桶299元、拿坡里買6送3

松山隱藏版仙草三輪車！在地超過30年　24小時慢火熬煮甘甜滑順

ABS挑戰成勝負分水嶺！　賈吉開轟吐心聲：等那一球就夠了

為爭預算將軍在立院哭了　卓榮泰看了心酸：國會議員於心何忍？

不搞大撒幣！嘉義中埔鄉推「福利三箭」制度化 　堅持不舉債

台中情殺駭人照！網友竟喊「想看特寫找我」　家屬悲痛盼下架

哈日族快衝！日圓兌美元匯價跌破160　創20個月低點

【掃下去會倒整排...】拖板車載「超寬鋼骨」上路 網怒：太誇張了

地方熱門新聞

青年節咖啡喝雙倍！小北百貨大杯買一送一最低23元超殺價

將軍義消春酒暖心登場表揚英雄凝聚救災向心力

陳亭妃解讀農災救助新制台南農漁民補助加碼復耕更有保障

小三通旅客踹櫃台辱罵10萬交保

清明掃墓防火！台南推64處公墓「紙錢集中燒」減空污又保平安

「雙媽會」遶境　大甲媽+樓厝媽3/28起巡境屏東市

中彰投機車考照補助補貼創新高

阿里山林鐵新音樂導覽4月正式啟動！

麻豆新樓醫院演練醫療暴力強化即時應變機制

嘉義水上清明連假掃墓路線新攻略

高科大太陽能車長征澳洲3千km　預估售價曝

腎臟壞掉常「沒感覺」　醫曝護腎「8字訣」

快訊／高雄無預警停電！876戶一片黑

嘉義「新北平」遷址中埔　日出意象建築搶眼

更多熱門

相關新聞

清明掃墓防火！台南推64處公墓「紙錢集中燒」減空污又保平安

清明掃墓防火！台南推64處公墓「紙錢集中燒」減空污又保平安

清明節將至，掃墓祭祖活動頻繁，為防範公墓火災與降低空氣污染，台南市政府跨局處整合資源，全面擴大推動「紙錢集中燒」政策，今年首度由納骨塔延伸至公墓區域，在全市34個行政區、64處公墓設置「紙錢集中箱」，透過集中處理機制，降低露天焚燒引發火警風險，守護市民生命財產安全。

大甲媽祖遶境百年香路再啟　西螺大橋管制一次看

大甲媽祖遶境百年香路再啟　西螺大橋管制一次看

清明掃墓有禁忌？3件事少做

清明掃墓有禁忌？3件事少做

今年恙蟲病已25例　「發燒、淋巴結腫大」5症狀注意

今年恙蟲病已25例　「發燒、淋巴結腫大」5症狀注意

清明掃墓防火動起來！南消一大後壁消防巡墓＋設水桶守護平安

清明掃墓防火動起來！南消一大後壁消防巡墓＋設水桶守護平安

關鍵字：

清明掃墓交通管制阿里山櫻花台18線嘉義警局

讀者迴響

熱門新聞

台中26歲女疑拒復合被砍死！生前是職能治療師

快訊／「華人神探」李昌鈺辭世　享壽87歲

極罕見！伊朗攔阻中國貨輪通行

預言「柯文哲無罪」翻車！命理師封筆

日最美星巴克店員離職　吸5207萬瀏覽

台中男街頭追殺女不治....刀還插脖上

台中男雙刀追砍前女友　路人阻擋「臉中刀」

嗆185以下都是侏儒！女網紅道歉

櫻花妹下海賣淫　讚台客大勝日男

陳致中不叫爸爸　陳水扁曝父子關係

新台幣5種面額全改版耗時2年半！　200、2000元不退場

星巴克「最美店員」宣布畢業！　5200萬人朝聖

第一眼很好親近，其實最難走進心裡的星座TOP5公開

87歲李昌鈺辭世　曾透露死後「除眼睛外」全都器捐

即／今彩539頭獎開出3注！

更多

最夯影音

更多
捷運藍線與國際港灣雙利多 海線價值全面兌現

捷運藍線與國際港灣雙利多 海線價值全面兌現
不只科技城！新竹市拚「國手培育之都」運動版圖一次看

不只科技城！新竹市拚「國手培育之都」運動版圖一次看

三中案吞2.8億判3年半　蔡正元北檢報到入獄服刑

三中案吞2.8億判3年半　蔡正元北檢報到入獄服刑

打破165年傳統！川普簽名將登上美元紙鈔

打破165年傳統！川普簽名將登上美元紙鈔

孫芸芸孫子生父是他？

孫芸芸孫子生父是他？

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面