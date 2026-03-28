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全聯小白菜10元、愛買民生品買1送1！限時3天生鮮優惠一次看

▲▼全聯、大全聯限時生鮮優惠。（圖／業者提供）

▲全聯限時生鮮優惠，小白菜只要10元。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

全聯、大全聯今（28）日起至3月30日祭出生鮮爆殺價，其中「小白菜」單包特價10元最受矚目；愛買則在3月29日推出限時一天「抗漲日」，APP會員單筆消費滿2,000元可獲9折電子現金折價券回饋，同步針對衛生紙、生理用品等民生用品加碼促銷，多項買1送1。

▲▼全聯、大全聯限時生鮮優惠。（圖／業者提供）

▲全聯生鮮限時特賣。（圖／業者提供）

★全聯、大全聯

全聯、大全聯3月28日至3月30日推出限時3天生鮮優惠，多款蔬菜、水果、肉品同步下殺。其中「台灣小白菜」原價23元，特價只要10元，現省13元，全台門市每日限量9萬包，每人限購3包。

水果方面，「紐西蘭加拉蘋果#120」單粒原價16元，5粒特價65元，平均每粒約13元。

▲▼全聯、大全聯限時生鮮優惠。（圖／業者提供）

▲肉品也同步降價（圖／業者提供）

肉品與熟食同樣有感降價，「台灣鯛魚排（大）」單片99元降至69元、「土公雞骨腿切塊」由199元降至159元、「美味堂去骨油雞腿（產銷履歷）」每盒188元。甜點方面，「We Sweet老鷹紅豆日式大福」則從55元降至39元。

大全聯再加碼推出「吳郭魚」每尾49元、「冷藏肉－豬肋小排切塊（大包裝）」每台斤234元，主打買多更划算，整體優惠品項數量有限。

▲▼全聯、愛買優惠。（圖／業者提供）

▲愛買特別鎖定衛生紙、生理用品等，祭出買1送1。（圖／業者提供）

★愛買

愛買量販於3月29日推出限時一天「抗漲日」，全台門市同步開跑，此次主打APP會員滿額回饋，凡下載並註冊成會員，結帳單筆滿2,000元，可享9折電子現金折價券回饋，單筆最高回饋300元，每人限1次。

面對物價上漲，愛買此次活動也特別鎖定衛生紙、生理用品等剛性需求物資推出優惠，提供消費者在清明連假前提前備貨。即日起至4月7日，指定生理用品單筆消費滿300元現折30元，單筆最高折60元。門市同步推出多項民生用品優惠，包含「買1送1」與多件折扣，涵蓋家庭清潔、紙品、個人護理用品：

●家庭清潔

・OMO高效洗衣精系列，買1送1，每瓶99元。
・白蘭動力洗碗精補充包系列，買1送1，每包44元。
・妙管家洗衣球，任2包119元，單包59.5元。

●衛生紙／廚房紙巾

・得意優質抽取式衛生紙，一串24包239元。
・舒爽抽取式衛生紙，一串10包89元。
・倍潔雅秒抽瞬吸抽取式廚房紙巾，買1送1，每串69元。
・舒潔濕式衛生紙家庭包，2串285元，單串142.5元。

●個人護理

・靠得住瞬吸護墊，買1送1，每組64.5元。
・康乃馨御守棉業用系列，買1送1，每包49.5元。
・好自在熊抱安睡褲，任4包168元，每包42元。
・好自在液體衛生棉，任2盒169元，每盒84.5元。
・高露潔抗敏感超微泡牙膏系列，買1送1，每支99元。
・潘婷洗髮露系列，任2瓶349元，每瓶174.5元。

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